Marta Flavi, il tradimento di Maurizio Costanzo e l’amore con Pierpaolo/ “La situazione era irrecuperabile”

Marta Flavi e il tradimento di Maurizio Costanzo: “Gli feci la valigia e gliela misi fuori dalla porta di casa”

Marta Flavi con la sua classe ed eleganza ha conquistato non solo il mondo della tv, ma anche l’universo maschile. La bravissima conduttrice è tornata alla ribalta televisiva come concorrente di Ballando con le Stelle 2022 dimostrando, ancora una volta, la sua innata eleganza e signorilità. Bella da togliere il fiato, la Flavi poco prima di debuttare nel dance show di Rai1 ha rilasciato una lunga intervista alla stampa rivelando un segreto della sua vita privata: “ho subito il trauma di quattro aborti” parlando a sorpresa anche dell’ex Maurizio Costanzo a cui è stata legata dal 1989 al 1990.

Un grande amore quello nato tra il giornalista e conduttore televisivo e la conduttrice di “Agenzia Matrimoniale” che, poco tempo il matrimonio, scoprii la presenza di una terza donna nella loro vita matrimoniale. “Gli feci la valigia e gliela misi fuori dalla porta di casa” – ha raccontato la Flavi parlando del momento in cui ha scoperto il tradimento dell’ex marito Maurizio Costanzo con Maria De Filippi. “La situazione era irrecuperabile” – ha aggiunto la conduttrice che oggi ha ampiamente superato quel dolore – “comunque sia io che Maria siamo andate oltre quella storia… Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare…”.

Marta Flavi, dopo Maurizio Costanzo l’amore con Pierpaolo

“Nonostante abbia sofferto per la separazione, oggi le sono grata che me lo ha portato via…”. Con queste parole Marta Flavi ha ricordato il momento della scoperta del tradimento dell’ex marito Maurizio Costanzo con Maria De Filippi. Da allora sono trascorsi tantissimi anni ed oggi è una donna single, ma felice. Nella sua vita dopo la delusione “Costanzo” c’è stato un altro amore. Si tratta di Pierpaolo, un uomo con cui stava convolando a nozze per la seconda volta se non fosse che ha rifiutato la proposta di matrimonio.

“Il mio compagno, un uomo davvero meraviglioso che frequento da quasi un anno, mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di no” – ha detto la conduttrice dalle pagine di Grand Hotel precisando – “io proprio non ce la faccio a fare la moglie, non è nella mia indole”.











