Marta Flavi lite con Simone Arena a Ballando con le stelle?/ Eliminata ed è polemica con Milly Carlucci

Marta Flavi e Simone Arena: primi eliminati di Ballando con le stelle 2022

Marta Flavi e Simone Arena sono la prima coppia eliminata da Ballando con le stelle 2022. Nella puntata di sabato scorso la coppia ha raggiunto un totale di 16 punti ed è andata allo spareggio con Dario Cassini e Lucrezia Lando, salvati dalla giuria con un “salvacondotto”. Durante la puntata dello show di Milly Carlucci, Marta Flavi ha ammesso di aver fatto molta fatica a preparare la coreografia: “Io non pensavo che fosse così dura. È dura soprattutto perché ti rendi conto che non riesci a far delle cose. Simone ha un carattere duro e molto serio”. Il ballerino, infatti, ha più volte richiamato la conduttrice a ripetere la coreografia: “Io sono uno che non si arrende molto facilmente. L’unica cosa che posso fare è dire a quella persona di ripassare o di fare quella cosa di nuovo e di nuovo, fino a quando a un certo punto il suo corpo lo capirà”. Tra maestro e allieva la tensione era palpabile anche in diretta, sicuramente la settimana di prove ha messo a dura prova il loro rapporto.

Sabato sera a Ballando con le stelle Marta Flavi ha rivelato di aver vissuto un momento di grossa crisi: “Dietro i vetri ci sono le telecamere, a me veniva da piangere, ma non ho dato la soddisfazione di farmi vedere piangere. Mi sono tolta il microfono, sono uscita e ho pianto fuori. Simone è bravissimo ma gli è capitato un carciofo”. Marta Flavi e Simone Arena oggi, lunedì 17 ottobre, saranno ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove potranno parlare della loro breve esperienza a Ballando con le stelle 2022, anche se non è escluso che nel corso del programma ci sia un ripescaggio. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Marta Flavi ha rivelato che aveva chiesto a Milly Carlucci un ballerino della sua età: “A dire il vero le avevo chiesto un ballerino agè, visti i miei 71 anni, ma non mi ascoltato. Quando mi ha telefonato per propormi di partecipare, le ho confessato che non sapevo muovere un passo. Lei mi ha rassicurata: Sei l’ospite ideale!”. Simone Arena, infatti, ha 31 anni, 40 in meno della conduttrice.

