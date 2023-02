Marta Flavi: “Maurizio Costanzo? Ci siamo amati e scannati”/ “Non andrò ai funerali…”

Marta Flavi e il matrimonio con Maurizio Costanzo

Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. Il loro amore è durato pochi anni e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato del periodo trascorso con il giornalista, scomparso il 24 febbraio a 84 anni. «Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto», ha raccontato la Flavi al Corriere della Sera. «È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella»., racconta ancora la conduttrice.

Nonostante il tempo abbia messo tutto in ordine, ricordando Maurizio Costanzo, la Flavi ribadisce che quelli vissuti con il giornalista. sono stati «quattro anni lunghi e dolorosi. Poi entrambi abbiamo trovato altre strade. Non potevamo andare avanti perché eravamo troppo diversi. Lui concepiva la vita come lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose».

Marta Flavi: ecco perchè non parteciperà ai funerali di Maurizio Costanzo

I funerali di Maurizio Costanzo si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, presso la Chiesa degli Artisti di Roma. Alla cerimonia non sarà presente Marta Flavi come ha confermato lei stessa al Corriere. “Sarebbe poco elegante”, ha detto la conduttrice rispettando quella che è stata la vita dell’ex marito negli ultimi anni.

«Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi», ha concluso la Flavi che, invece, non ha mai avuto rapporti con Maria De Filippi.

