Marta Flavi “Non ci sono riuscita ad avere figli, il dramma della mia vita”/ “Volevo essere mamma”

Marta Flavi e il dramma di non aver avuto dei figli

Lo scorso aprile Marta Flavi ha compiuto 70 anni. Intervistata da Vanity Fair la conduttrice ha fatto un bilancio in positivo della sua vita, anche se ha un grande rammarico: non aver avuto figli. “Tra i 30 e i 40 anni ho cercato disperatamente di avere un figlio. Ho subito quattro operazioni e fatto tutto quello che all’epoca si poteva fare, ma forse la tecnologia era ancora indietro. Sono andata avanti, ho continuato a lavorare”, ha raccontato a Vanity Fair in occasione del suo compleanno. Sulle pagine del settimanale Oggi ha ammesso con dolore: “Non l’ho mai accettato e questo è il vero dramma della mia vita”.

Marta Flavi, il tradimento dell'ex marito Maurizio Costanzo/ “Maria De Filippi? La ringrazio”

La Flavi è comunque molto soddisfatta della sua vita ed è molto legata al nipote Pier Danio Forni, musicista che vive a Londra, con cui ha un rapporto molto materno.

Marta Flavi: “Non sono una donna a metà”

Marta Flavi ha parlato in diverse occasioni della sua mancata maternità: “Sognavo di avere dei figli e fare la mamma, ma non sono riuscita dopo 4 operazioni, tante cure e aver perso due bambini”, ha confessato qualche anni fa da Caterina Balivo a “Vieni da me”, su Rai 1. In quell’occasione ha duramente criticato chi sostiene che “una donna senza figli è una donna a metà”: “È un orribile insulto. Rispetto le donne che non hanno avuto figli per scelta. Ma se non ci riescono, non ci riescono. Non si è donne a metà: si è sempre donne”. Secondo la conduttrice di “Agenzia matrimoniale”, anche senza figli, l’amore si piò riversare sul proprio partner, sugli amici e i sui parenti, senza per questo sentirsi meno completi.

Fidanzato Marta Flavi/ Finita con il notaio milanese. L'ultimo partner uno scozzese

LEGGI ANCHE:

Paolo Villaggio, com'è morto?/ A causa complicanze del diabete “Si è curato poco e male”

© RIPRODUZIONE RISERVATA