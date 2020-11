Marta Flavi/ “Non esiste il principe azzurro, ma quello buzzurro” e su Costanzo…

Marta Flavi ha rilasciato una lunghissima intervista al settimanale Mio parlando di lockdown, ma anche di televisione e tanto altro. La bellissima conduttrice non ha alcun rimorso o rimpianti, anzi con il suo solito sorriso dichiara: “non ho rimorsi perchè non ho mai fatto del male a nessuno e nemmeno rimpianti: ho fatto tutto quello che volevo nella vita. Sono una donna appagata da questo punto di vista”. La conduttrice parlando poi di questo momento storico così difficile ha rivelato: “fisicamente sto bene, vicino a me ci sono persone che hanno preso questo brutto virus, ma che per fortuna ne sono uscite. La pandemia ha tolto la gioia, siamo tutti più cupi e camminiamo con il freno a mano tirato. Quindi ringrazio Dio di stare bene e cerco di scamparla”. Marta Flavi ha vissuto il lockdown in casa, ma non da sola come ha raccontato: “ho due persone che abitano con me, anche se non mi andava di mettere a rischio nessuno e nessuno dei miei voleva mettere a rischio me”. A farla stare accanto alla sua famiglia che vive a Londra c’è stata la tecnologia.

Marta Flavi: “Maurizio Costanzo? E’ stato un padre e patrigno”

Marta Flavi ha avuto tutto dalla vita anche in amore e dalle pagine del settimanale Vero ha rivelato: “non ho mai sognato il principe azzurro, non esiste. Forse esiste il principe buzzurro, non è possibile che io mi appoggi ad un uomo, tutti e due dovremmo semmai andare insieme per la stessa strada. In modo uguale e divertendoci, altrimenti meglio stare da soli”. Impossibile non parlare del suo matirmonio con Maurizio Costanzo: “mi è mancata una figura paterna così l’ho sposato. E’ un uomo centrale e centrato, è stato un padre, se vogliamo anche un patrigno”. Le cose tra i due però sono finite come ha raccontato la stessa Flavi: “alla fine non ne potevo più io e penso anche lui. Questi rapporti che nascono con la problematica di sopperire a una figura genitoriale sono molto in bilico”. La Flavi ha parlato anche di Maria De Filippi, conduttrice e moglie di Maurizio Costanzo. Nessuna gelosia, anzi, la conduttrice di Agenzia Matrimoniale non nasconde di apprezzare un suo programma: “C’è posta per te? Lo trovo delizioso, l’ho visto tante volte. Quando mi capita di guardarlo, mi diverto molto e trovo che sia bravissima”. Recentemente la De Filippi, ospite di Mara Venier a Domenica, ha parlato di lei. Una scelta che ha stupito la Flavi: “non capisco come mai l’abbia fatto. Trovo curiosa questa cosa”. Alla domanda se fosse un tentativo di chiederle scusa, la conduttrice ha replicato: “si è già scusata in passato. L’amore entra ed esce dalle vite delle persone. Io a lei dico grazie”



© RIPRODUZIONE RISERVATA