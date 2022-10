Marta Flavi, perché é a Ballando con le stelle?/ “Il record non é di Maria De Filippi…”

Ballando con le stelle 2022, Marta Flavi torna in TV: é guerra aperta con Maria De Filippi?

Alla prima serata di Ballando con le stelle 2022, nella puntata datata 8 ottobre 2022, Marta Flavi debutta alla sua nuova esperienza tv di aspirante ballerina. Questo, dopo anni di assenza dal piccolo schermo, che la conduttrice storica di Agenzia matrimonio ha motivato proprio in occasione del debutto nello studio TV del dancing-show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci.

Il suo debutto a Ballando con le stelle 2022 era particolarmente atteso, dal momento che lei é stata la moglie del re delle reti Mediaset competitor di casa Rai, Maurizio Costanzo, che ha segnato nel profondo la vita della neo concorrente del dancing -show. Così come ripreso tra le colonne di Nuovo TV, in vista della prima puntata di Ballando con le stelle, la relazione tra Maurizio Costanzo e la sua attuale consorte e regina di ascolti di Canale 5, Maria De Filippi, iniziava quando il giornalista, conduttore e produttore era ancora sposato con lei. Come un fulmine a ciel sereno, per Marta Flavi, si palesava quindi la crisi d’amore tra lei e Maurizio Costanzo, tanto che col senno di poi – nel video di presentazione a Ballando con le stelle 2022- lei dichiara di non credere alla favola del “principe azzurro”. O meglio, Marta Flavi non crede nel prototipo dell’uomo perfetto che possa restare al fianco di una donna in eterno, ma esiste l’uomo perfetto al suo momento: “Credo ci siano persone che vanno bene per te in quel momento della vita”, dichiara , in confidenza con Simone Arena. Poi, sembra lanciare la sfida del record imbattuto di Agenzia matrimoniale a Maria De Filippi e al suo Uomini e donne: “Mi emoziona sempre il ricordo del successo del mio programma, sono riuscita nell’impresa di fare sposare 1.800 persone”. Cosa ne penserá la Queen di Canale 5?

Ballando con le stelle la nuova chance TV dopo Maurizio Costanzo,

Ma qual é la motivazione alla base della sua partecipazione a Ballando con le stelle? Cosa davvero spinge l’antisegnana del dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, a segnare il suo ritorno nel piccolo schermo?

A replicare al punto di domanda ci pensa lei stessa, al termine della performance condivisa con Simone Arena. Fa sapere di aver atteso il momento giusto per il rientro nel piccolo schermo, dal momento che non avrebbe mai potuto fare dei reality, “non li saprei fare”. Ma ora sente di potersi mettere in discussione a suon di passi di danza a Ballando con le stelle, che oltretutto potrebbe rappresentare per lei il trampolino di rilancio alla carriera di conduttrice TV, magari per una futura conduzione di un format che possa metterla in competizione con la rivale in amore storica, Maria De Filippi. Quest’ultima, negli anni Novanta, le soffiava il marito e persino lo spazio in TV.

Colei che sarebbe diventata la regina di ascolti di Canale 5, Maria De Filippi, sposava Maurizio Costanzo nel 1995, un anno dopo la separazione del popolare conduttore e Marta Flavi.











