Marta Flavi vs Guillermo Mariotto “cafone in cerca di attenzioni”/ “Non è uomo buono”

Tra i concorrenti più agguerriti di questa edizione di Ballando con le Stelle 2022, c’è sicuramente Marta Flavi, che però ha indossato le scarpette da ballo per pochissimo tempo, dato che è stata la prima eliminata del programma. Chissà se a distanza di qualche settimana avrà digerito i malumori vissuti con Guillermo Mariotto, uno dei giurati più severi e a suo dire anche ingiusto. “E’ un cafone che va a simpatia”, ha detto la Flavi in seguito all’eliminazione.

“Più che dispiaciuta sono arrabbiata, perché non l’ho trovato giusto. Io ce l’ho con Guillermo Mariotto, che secondo me non è un uomo buono e va molto a simpatia. Questo fa a cazzotti col fatto di fare il giudice dal mio punto di vista”, ha tuonato Marta Flavi, amareggiata e delusa dall’eliminazione, evidentemente maturata anche a causa dei giudici. “Lui mi ha dato zero quando io ho portato il ballo fino alla fine e ha detto che l’unica cosa giusta che avevo era l’abito che mi avevano fatto le signore della sartoria. E mi ha dato zero”, si è sfogata in un a tu per tu con Milly Carlucci.

Marta Flavi tuona contro Mariotto: “Ama essere insultato”

“È una cosa che offende, perché io ho lavorato e mi sono impegnata. Siamo tutti quanti dei professionisti che non hanno mai ballato. Se una si mette in gioco e ci prova, non le puoi dare zero. Magari le dai due, tre, ma non zero. Zero è offensivo da morire”, ha aggiunto Marta Flavi, evidentemente ancora arrabbiata con Mariotto. Chissà se l’aria natalizia porterà la pace tra i due, di certo le parole che l’aspirante ballerina aveva utilizzato nei confronti del giudice erano state durissime e pesanti. “Ho un’altra teoria”, ha confidato. “Io credo che lui ami essere insultato, perché a chi lo insulta prima dà zero e poi dieci. C’è questa strana cosa che io non riesco a capire. Se mi insultano non li sopporto e invece lui li ama e su questo non posso fare niente”.

