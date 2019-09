MARTA KREVSUN/ Torna sull’isola dopo la delusione Mauro Donà (Temptation Island Vip)

Chi è Marta Krevsun?

Marta Krevsun ha 30 anni, una laurea in ingegneria biomedica e una carriera da conduttrice in tv locali. Questa settimana farà il suo esordio da single di Temptation Island Vip, il programma di Canale 5 in cui sei coppie mettono in gioco loro stesse e i loro sentimenti. In questo contesto, Marta avrà il delicato compito di scavare nella psiche dei fidanzati, per scoprire se sono fatti o meno per quella relazione. Si tratta della sua seconda volta “dall’altra parte”. La Krevsun, infatti, partecipò a Temptation Island nel 2015, dove ebbe modo di conoscere Mauro Donà e instaurare con lui un rapporto controverso. Ciononostante, Marta commenta: “Non mi sono mai sentita tentatrice, fuori sarebbe stato lo stesso, anzi, ci tengo a precisare che lui a me non ha mai dato l’idea di voler mancare di rispetto a Isabella (anche se lo ha fatto)”. Mauro, infatti, era fidanzato con Isabella Falasconi, che, comprensibilmente gelosa, seguiva gli sviluppi dall’altra parte del villaggio.

L’esperienza di Marta Krevsun a Temptation Island

A un certo punto, Mauro decise saggiamente di troncare la loro relazione. Marta Krevsun non la prese bene: sedotta e abbandonata, si sentì insopportabilmente fragile e iniziò a piangere. “La mia reazione è stata vera, sono scoppiata in lacrime perché mi sentivo profondamente offesa sia da quello che mia aveva detto, sia dal modo in cui l’aveva fatto, piazzando le due sedie davanti alla telecamera per mostrarsi e far capire che lui era quello che si era tirato indietro. Successivamente, però, si è contraddetto più e più volte, dicendo che quella era stata l’unica occasione in cui non si era comportato in maniera naturale, rinnegando quindi tutte quelle parole. Poi mi ha raggiunto in camera per chiedermi se mi piacesse, mi aveva scritto le parole con le foglie, il giorno dopo mi aveva invitato a fare una corsetta vicino al mare e infine l’uscita alla Spa in cui mi aveva chiesto ‘sincerità per sincerità’, come un invito ad aprirmi con lui così come lui aveva fatto con me”.

Marta Krevsun: il rapporto con Mauro Donà

Mauro Donà le avrebbe fatto credere di essere interessata a lei. Marta Krevsun lo accusa proprio di questo, memore dei suoi discorsi su figli, famiglia e sull’uomo ideale per lei: “Nel corso della prima uscita credevo che quei discorsi fossero per mettere in difficoltà lei, ma io continuavo a guardare i suoi occhi e con quelli mi diceva tante cose. Mi guardava con una forte ammirazione. Non in tutti i momenti nel villaggio avevamo i riflettori puntati addosso come nel caso delle esterne, e lui continuava con quegli stessi atteggiamenti. Durante le trasferte in macchina in cui non c’erano le telecamere, ad esempio, lui (seduto sul sedile posteriore) mi accarezzava i capelli (io ero seduta davanti). Sono gesti che per me rivelavano un forte interesse nei miei confronti”.



