Marta La Rosa, chi è? The Voice Kids 2023/ Con “Emozioni” vola in finale nel team D’Alessio

Marta La Rosa a The Voice Kids 2023: da Comiso al team D’Alessio

Marta La Rosa è tra i finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. La giovane ha soli 12 anni ed è una grandissima appassionata dei cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana: da Lucio Battisti a Lucio Dalla fino a Franco Battiato. Sul palcoscenico di The Voice Kids ha deciso di portare un brano elegante e di rara bellezza come “Emozioni” di Lucio Battisti conquistando il pubblico e la giuria dei coach. E’ proprio Gigi D’Alessio a girarsi quasi alla fine facendo scoppiare in lacrime la giovane cantante di Comiso che alla fine ha scelto di entrare proprio nel team del cantautore napoletano.

La passione per la musica è nata sin da bambina e grazie ai genitori ha scoperto la musica del grandi artisti della musica italiana. Nonostante la grandissima emozione, Marta è riuscita a fare una ottima performance live che ha convinto Gigi D’Alessio che l’ha scelta come ultima concorrente della sua squadra.

Marta La Rosa sarà la vincitrice di The Voice Kids 2023?

Marta La Rosa è prontissima per la finale di The Voice Kids 2023, il programma di successo che nella finale di sabato 11 marzo 2023 premierà la giovane voce più bella. La concorrente di Comiso è in lizza per la vittoria finale e non è una novità, visto che in passato la sua voce si era fatta sentire anche nella versione The Voice Kids Malta conquistando tutti e ottenendo un grandissimo successo. Questa volta però per Marta è arrivato il momento di conquistare il pubblico italiano.

La giovane cantante è seguita dal vocal coach/manager Paolo Li Rosi della Meo School e sin da bambina ha dimostrato una grandissima passione per il mondo della musica. Chissà che non possa essere proprio lei la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids Italia!

