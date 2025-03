Anticipazioni Mare Fuori 5, “Chi è Marta? Manipolatrice ed usa il corpo per attrarre gli uomini”: parla Rebecca Mogavero

A partire da mercoledì 26 marzo 2025 in prima serata su Rai2 andranno in onda le nuove puntate di Mare Fuori, serie di successo ambientata in istituto di detenzione minorile a Napoli giunta ormai alla sua quinta stagione. Su Raiplay dal 12 marzo 2024 sono già disponibili i primi episodi mentre per vedere gli ultimi sei è necessario attendere ancora qualche giorno. E delle anticipazioni Mare Fuori 5 le ha fornite la giovane attrice Rebecca Mogavero che interpreta Marta, new entry nella fiction. Personaggio complesso e distante da se che non è stato facile interpretare.

Karadec, Timothée o David: chi è il papà del figlio di Morgane?/ Anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale

In un’intervista concessa a Chi, infatti, Rebecca Mogavero su Marta Mare Fuori 5 ha confessato: “Se io sono di un’insicurezza estrema, lei ha un carattere duro, è minacciosa, è una manipolatrice, insomma non è proprio una bella persona. E poi Marta ha una forte emotività repressa, usa il corpo per attrarre gli uomini…” E subito dopo ha svelato anche un altro retroscena, per impersonare Marta Mare Fuori 5 si è dovuta sottoporre ad una dieta, seguita da un nutrizionista ed pesanti allenamenti perché è una boxeur ed il suo fisico doveva essere scolpito.

Morgane - Detective Geniale 4, anticipazioni prossima puntata 25 marzo 2025/ Un’indagine complessa…

Marta Mare Fuori 5 è Rebecca Mogavero: “Recito grazie al mio fidanzato Christian Mogavero”

Durante l’intervista al magazine Chi, Rebecca Mogavero oltre ha fornire delle anticipazioni Mare Fuori 5 e svelare tipo è la sua Marta, si è sbilanciata anche sulla sua vita privata. Ha confessato di essere estremamente timida e insicura e che ha iniziato a recitare proprio per superare la sua timidezza spinta dal suo ragazzo. Il fidanzato di Rebecca Mogavero, infatti, è anche lui un attore: Christian Burruano ed ha recitato in Maria Corleone e Non Uccidere. “Ho un percorso un po’ strano…fino a poco tempo fa, un annetto, ho studiato fumetto e sono sempre stata appassionata di grafica. Poi il mio compagno mai ha detto ‘perché non provi?'” ha ammesso la giovane attrice.