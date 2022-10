Marta Maria Erriquez, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Aspirante bar tender dallo stile aestethic

Chi è Marta Maria Erriquez: la sognatrice de Il Collegio 7

Marta Maria Erriquez, Erri per gli amici, è la giovane studentessa di Torino che ha varcato le porte della settima stagione de Il Collegio 7. Sedicenne e amante del calcio, Erri si dedica non solo allo studio scolastico ma anche a quello che la porterà un giorno a diventare bar tender, magari in America dove sogna di arrivare. La mixologia degli ingredienti non si ferma solo ai cocktail da bar, perché Marta la utilizza anche nella vita di tutti i giorni in si approccia al prossimo facendo tesoro delle loro emozioni e shakerandole ritmicamente. La giovane torinese ama gli altri e ama stare in mezzo a loro, motivo che la spinge a sognare la professione di bar tender e che l’ha portata a costruire pian piano la sua personalità.

Quest’ultima viene manifestata seguendo uno stile che esula dai canoni estetici femminili, prediligendo pantaloni ampi, magliette con stampe che spesso rimandano al mondo dell’arte, spesso e volentieri appartenenti al fratello, e un caschetto corto sbarazzino. Il suo stile lo definisce aestethic, ma è proprio tramite questo che la giovane si rapporta e si interfaccia con l’esterno, ricercando nel prossimo la capacità di comprenderla.

Marta Maria Erriquez pronta a superare i limiti sociali anche ad Il Collegio 7

La presentazione che Marta Maria Erriquez a Il Collegio 7 dà agli altri di sé è volta a sradicare i possibili limiti sociali che definiscono quotidianamente una data identità. Secondo lei, infatti, ognuno ne ha una ma non per questo è necessario costringerla in delle classificazioni limitanti. La profondità del pensiero di Marta si combina con quella che lei definisce una scoperta continua della sua identità di genere, come un cambiamento costante e nuovo ogni giorno. Talvolta lunatica, Marta presenta un carattere che è in continuo mutamento, come anche la sua stessa identità di genere, che la rende impegnativa come la definisce sua madre. D’altro canto però queste caratteristiche la aiutano ad essere coraggiosa, come sottolinea affettuosamente il padre, e fermamente convinta delle sue idee che ben volentieri cerca di raccontare a chi le sta intorno, cosa che lei stessa spera di fare nel miglior modo possibile anche tra le mura de Il Collegio 7.

L’energia di Erri viene rappresentata anche sui social dove, con parsimonia, si mostra nel suo profilo privato di Instagram con il nickname @harry.erriquez, che conta quasi 9.000 follower, e in quello di Tik Tok dove è conosciuta come @errii.quez dai suoi 26.9 mila fans in cui. Tra video a tempo di musica e challenge con la mamma, Enrri al momento parla di sé utilizzando il genere maschile come si nota nelle caption dei social network.

