Marta Maria Erriquez, Il Collegio 7/ Poche dinamiche, web deluso

Marta Maria Erriquez, Il Collegio 7: diligenza a scuola e…

L’esperienza di Marta Maria Erriquez all’interno de Il Collegio 7 sembra per ora dimensionata alla sola ambizione e diligenza scolastica, senza evidenziare peculiarità caratteriali importanti. Anche i compagni pare abbiano percepito questa sottile diffidenza da parte di Harry; nessuno sembra trovare piacere nel condividere i propri pensieri con il ragazzo. Non ha di fatto intrapreso relazioni di amicizia profonde, forse per scelta personale o semplicemente per mancanza di stimoli. Il web appare decisamente contrariato rispetto all’incoerenza comportamentale dimostrata da Harry. Il suo esordio aveva lasciato intravedere una certa determinazione oltre che un carattere già piuttosto formato. Molti si aspettavano decisamente qualcosa di più in merito all’esperienza, soprattutto nelle dinamiche con i compagni.

L’anonimato di queste prime tre settimane rischia di pregiudicare eventuali rapporti futuri all’interno del collegio oltre che il supporto degli spettatori da casa. Sarà interessante vedere se durante la puntata di oggi avrà gli stimoli per rialzarsi e dare una svolta alla sua avventura che in questo momento sembra davvero in calo drastico. La sua simpatia e intelligenza gli permetterà di sicuro di trovare il suo spazio anche se è il momento di svegliarsi.

Gerarchie confermate per Marta Maria Erriquez

Marta Maria Erriquez nella terza puntata de Il Collegio 7, trasmessa lo scorso 25 ottobre, ha confermato alcune gerarchie e dinamiche già viste nelle scorse settimane ma non sono mancati anche clamorosi avvenimenti imprevisti. Tra gli studenti affiatati e più inclini a mettersi in evidenza, c’è ancora chi occupa un ruolo più marginale in questa settima edizione come nel caso proprio di Marta Maria. La giovane si è distinta inizialmente per i buoni propositi e soprattutto per il messaggio importante che ha voluto veicolare. Infatti, in occasione della consegna delle divise ha dichiarato di non preferire definizioni specifiche inerenti al genere di appartenenza chiarendo fin da subito la volontà di essere chiamata Harry piuttosto che Marta Maria. Purtroppo però anche nella terza settimana, oltre alla dedizione e partecipazione scolastica, non è stata al centro di particolari dinamiche degne di essere menzionate.

