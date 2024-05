Marta Marzotto, chi è e com’è morta la mamma di Matteo Marzotto/ Da modella a regina dei salotti

Marta Marzotto, chi è la mamma di Matteo Marzotto: il successo nella moda

Marta Marzotto è la mamma di Matteo Marzotto e viene ricordata come una delle più influenti personalità della moda, nonché come la “regina dei salotti”. Nata nella provincia di Reggio Emilia da una famiglia di umili origini (padre casellante delle ferrovie, madre mondina), visse i primi tre anni in un brefotrofio con un nome differente, per poi essere successivamente chiamata Marta Vacondio quando si ricongiunse con i genitori. La sua carriera iniziò da giovanissima, prima come mondina, poi come sarta e a seguire come modella, arrivando a posare per la celebre rivista Marie Claire.

A inizio anni ’50 conobbe Umberto Marzotto, comproprietario dell’omonima industria tessile. Dopo due anni di fidanzamento si sposarono nel 1954 e dalla loro unione nacquero cinque figli: Paola, Annalisa, Vittorio Emanuele, Maria Diamante e Matteo. Ormai diventata un simbolo della moda, la svolta sentimentale arrivò a fine anni ’60 durante una vacanza a Roma, quando conobbe il pittore Renato Guttuso in un salotto frequentato dalla Roma bene.

Marta Marzotto, com’è morta: l’addio nel 2016 alla “regina dei salotti”

Marta Marzotto, mamma di Matteo Marzotto, intrecciò una relazione clandestina con Renato Guttuso, che iniziò a corteggiarla e a scriverle lettere. Lei si lasciò trasportare da questo amore pur mantenendo il matrimonio con il marito e, in questi anni, Guttuso ne fece la sua musa ritraendola in diverse opere. “È stata un’enorme leggerezza di mia mamma”, ha raccontato Matteo Marzotto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel settembre 2023, parlando della relazione segreta col pittore. “Avrebbe dovuto presidiare la famiglia prima di pensare a ciò che il mondo esterno diceva della relazione con Guttuso”.

Intanto, in quegli anni, la donna diventò un personaggio sempre più influente: tornò a dedicarsi alla moda, come stilista, e iniziò a partecipare ad eventi mondani diventando volto popolare nei salotti privati e televisivi. Celebre il suo salotto romano, frequentato da personalità di spicco come Alberto Moravia e Sandro Penna. Ma com’è morta Marta Marzotto? La stilista e socialite scomparve nel 2016 in seguito ad una breve malattia a Milano, presso la casa di cura “La Madonnina”.











