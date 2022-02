Marta Marzotto, chi è la madre di Matteo Marzotto/ “Tutti credevano fosse di ferro, invece…”

Marta Marzotto è stata un’importante modella e stilista italiana. Diventata Contessa Marta Marzotto, regina dei salotti mondani e intellettuali di Roma e Milano, ha avuto cinque figli da Umberto Marzotto, comproprietario dell’omonima industria tessile. Poi la rottura, a causa di alcuni tradimenti del marito, ma anche nuovi incontri che hanno segnato la sua vita e che l’hanno portata a circondarsi gradualmente di menti sempre più illustri e personaggi influenti del mondo della cultura.

La sua popolarità cresce sempre di più e ben presto Marta Marzotto diventa ospite fissa di salotti privati e televisivi. Il figlio Matteo Marzotto, a proposito dell’immagine granitica costruita nel tempo dalla madre, ha detto di aver avuto la fortuna di conoscere il suo lato più dolce, quello inedito al grande pubblico.

Marta Marzotto, il ricordo del figlio Matteo: “Con lei ho aperto alla conoscenza”

“Tutti pensavano che era di ferro e invece era di burro: aveva la capacità di rinascere dalle sue ceneri. La gente le si rivoltava contro? Lei partiva da zero. Per me era l’essenza del fashion: mi rivedo a cinque anni e c’è lei con le scarpe bicolore di Chanel e un abito lungo a fiori nero e bianco”, ha ricordato in un’intervista di qualche tempo fa il figlio di Marta Marzotto.

Al settimanale Sette del Corriere della Sera, il manager ha poi ripercorso le tappe principali della brillante carriera della mamma, descritta appunto come un incredibile pozzo di conoscenza. “Con lei ho aperto la gamma della conoscenza: ho iniziato a documentarmi, ho fatto quello che in una famiglia religiosa si fa da bambini. Lavoro? In famiglia c’era una tradizione di impresa forte: l’iperlavoro era il vero credo”.

