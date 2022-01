Marta Marzotto com’è morta/ La regina dei salotti aveva 85 anni: breve malattia

Marta Marzotto è una delle protagoniste della docu-serie “Illuminate”, prodotta da Anele in collaborazione con Rai 3, e l’episodio incentrato sulla sua vita verrà trasmesso questa sera, sabato 8 gennaio, a mezzanotte e trenta: un omaggio alla stilista morta nel 2016 dopo una breve malattia.

A raccontare la parabola della “regina dei salotti” è Nicoletta Romanoff: dal Museo Poldi Pezzoli di Milano, dove la direttrice Annalisa Zanni, insieme alla famiglia Marzotto, ha organizzato una giornata in sua memoria, fino a Roma, dove divenne una vera e propria icona di stile e dove fece del suo salotto di piazza di Spagna un vero e proprio centro della vita culturale, politica e imprenditoriale italiana. Il reportage è arricchito da filmati di repertorio e dalle testimonianze di parenti, tra cui il figlio Matteo Marzotto e i nipoti Matteo Plazzi e Beatrice Casiraghi Borromeo, ed amici. In più occasioni la stilista è stata definita la “prima influencer” della storia del nostro Paese. Era una amante della bellezza ed era riuscita a sfilare nelle migliori passerelle negli anni Cinquanta. “Allora non si parlava di top model, ci chiamavano mannequin volanti”, ha raccontato in passato.

Marta Marzotto / La difesa di Vittorio Sgarbi a "Chi":"Non era regina dei salotti ma protettrice delle arti" (oggi, 2 agosto 2016)

Marta Marzotto, chi era e com’è morta

Marta Marzotto, all’anagrafe Marta Vacondio, è nata nel 1931 a Reggio Emilia e morta nel 2016 a Milano. Era di origini umili, tanto che visse per i primi tre anni dalle suore, prima di ricongiungersi con i suoi genitori. La sua vita cambiò da adolescente quando divenne prima apprendista sarta e poi modella nel capoluogo lombardo. Lì a circa vent’anni conobbe il conte Umberto Marzotto, che sposò dopo due anni di fidanzamento: dalla loro unione nacquero cinque figli. La coppia si separò nel 1986, dopo alcuni tradimenti da parte di entrambi. Da lì la donna si trasferì a Roma.

MARTA MARZOTTO/ È morta la Contessa: nobile musa di Renato Guttuso, desiderata da Sandro Pertini (oggi, 30 luglio 2016)

La “regina dei salotti” si è spenta cinque anni fa a Milano presso la Casa di Cura “La Madonnina”, dove era ricoverata: a dare il triste annuncio è stata la nipote Beatrice Borromeo, figlia di Paola Marzotto e oggi sposata con Pierre Casiraghi. Le cause del decesso, avvenuto all’età di 85 anni, non sono mai state ben specificate, ma la famiglia ha parlato di una breve malattia.

LEGGI ANCHE:

MARTA MARZOTTO/ Una vita "eccentrica" alla ricerca della bellezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA