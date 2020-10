Marta Marzotto e Nora Shkreli, madre e fidanzata Matteo/ Lo scapolo d’oro…

Marta Marzotto e Nora Shkreli, la madre e la fidanzata di Matteo Marzotto, sono due delle donne più importanti dell’imprenditore e manager italiano. Con la madre Marta, Matteo Marzotto aveva un rampollo davvero speciale. Molto uniti, legati da un reciproco amore e rispetto, Matteo porta dentro di sè il ricordo della madre che è stata una delle figure più importanti della moda italiana. “La mamma degli ultimi anni era una signora anziana che non voleva invecchiare e si stordiva di una vita folle ”, ha raccontato Matteo Marzotto in un’intervista rilasciata a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, nel 2019. Donna forte, coraggiosa e determinata, Matteo, sempre a Sette, ha svelato un lato inedito della madre. “ Tutti pensavano che era di ferro e invece era di burro: aveva la capacità di rinascere dalle sue ceneri. La gente le si rivoltava contro? Lei partiva da zero. Per me era l’essenza del fashion: mi rivedo a cinque anni e c’è lei con le scarpe bicolore di Chanel e un abito lungo a fiori nero e bianco. La guardo e penso che è la più bella del mondo ”.

Nora Shkreli e Matteo Marzotto, un amore lontano dal gossip

Considerato uno degli scapoli d’oro d’Italia, Matteo Marzotto, secondo le ultime notizie, sarebbe felicemente fidanzato con Nora Shkreli con cui, nel 2018, era stato pizzicato durante una passeggiata per le vide di Milano. Lui 54 anni e lei 26 anni, non sentirebbero la differenza d’età. Nelle poche foto che circolano sul web, appaiono molto uniti e affiatati. Nessun riferimento alla sua vita privata sui social. Matteo Marzotto protegge la propria storia d’amore dal gossip e dai vari pettegolezzi. La storia con Nora, dunque, continuerà? Per la giovane compagna deciderà di fare il grande passo con il matrimonio? Domane a cui potrebbe dare una risposta durante la puntata di Oggi è un altro giorno del 19 ottobre di cui è ospite.



