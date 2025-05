Marta Ornelas è la moglie di Placido Domingo, con la quale ha avuto due figli, Alvaro Maurizio e Josè Placido. La loro è una storia d’amore che dura ormai da tantissimi anni e il tenore ha sempre ribadito quanto sia stato difficile all’inizio costruire una famiglia visti i pochi soldi che guadagnavano. Fidanzati a soli 21 anni, i due avevano davvero pochi soldi: “quando Marta cantava, io stavo a casa a cucinare e a lavare i piatti. Lei faceva lo stesso quando cantavo io”.

Marta Ornelas, chi è la moglie di Placido Domingo / "Ci siamo sposati a 21 anni, eravamo poveri e felici"

Anni duri ma allo stesso tempo felici, aveva detto Placido Domingo, che ricorda con tenerezza i tempi in cui insieme piangevano la sera per la povertà e le difficoltà che incontravano all’inizio della sua carriera. Lui e Marta Ornelas si sono spostati poi a New York dove Placido Domingo aveva ottenuto un lavoro al City Opera. Da qui, fortunatamente tutto è stato in discesa, con un ingaggio nel 1991 a Puerto Rico presso il Teatro dell’Opera e i diversi impegni nel curare la regia di opere famosissime come La Traviata, Il Barbiere Di Siviglia, Rigoletto, Tosca.

Placido Domingo, chi è/ Una carriera leggendaria e le pesanti accuse che hanno causato il suo declino

Marta Ornelas, il marito Placido Domingo: la carriera brillante tra Messico e USA

Placido Domingo, famoso tenore e baritono si è sposato molto giovane con Marta Ornelas. Di lei però non si sa molto dato che non ha mai parlato molto della sua vita privata ed è sempre rimasta dietro le quinte. Lui, considerato un vero e proprio genio vivente, è un figlio d’arte che non si è mai arreso e ha seguito il suo talento. José Placido Domingo Embil, suo vero nome, è nato nel 1941 a Madrid e nel corso della sua carriera è stato anche un attore per la televisione messicana. Specializzato come tenore, ha lavorato per tutta la vita tra il Messico e gli Stati Uniti diventano poi nel 1984 direttore del Met. Lui e Marta Ornelas si sono sposati nel 1962 dopo essersi conosciuti al Conservatorio.