Marta Pasqualato, da Uomini e Donne a medico/ “No al Grande Fratello per i pazienti”

Da Uomini e Donne a medico di famiglia. Non una sorpresa per chi ha conosciuto Marta Pasqualato nel programma di Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, infatti, aveva già da allora messo in chiaro di non voler trascurare gli studi, nonostante l’esperienza televisiva. Infatti, li ha completati ed è diventata medico di base a Martellago, nel Veneziano, avendo in cura 1.380 pazienti. La giovane, che è anche influencer su Instagram oltre che blogger, ha accettato una sostituzione fino al 15 giugno, ma spera di restare. Anche perché per fare il medico ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello.

Tinì Scansino scomparsa da Uomini e Donne/ Assente in studio, ma è mistero...

“Quando mi hanno chiamata ho rifiutato perché volevo fare il medico. Tutto quel mondo mi metteva un’ansia pazzesca, le persone ti insultano senza che tu abbia fatto errori. Non è un mondo facile“, racconta Marta Pasqualato al Corriere della Sera. Ora si sveglia alle 6 del mattino per andare in studio, ma è molto più felice di quando si alzava alle 11 per creare un contenuto social. “Il sogno di carriera di tutti sembra essere la popolarità sui social. Non li rinnego di sicuro, grazie a quelli mi sono pagata diversi anni di università. Non vengo da una famiglia abbiente“. Pur non avendole fatto mancare nulla, i genitori non navigavano nell’oro, quindi ha pensato di “sfruttare” i social per pagarsi gli studi.

Biagio Di Maro e Iolanda, Uomini e Donne/ "C'è stato un bacio", ma la dama...

MARTA PASQUALATO E QUEL NO AL GRANDE FRATELLO…

Dopo aver fatto un anno a Ferrara di ostetricia, Marta Pasqualato ha studiato medicina a Firenze. Ma si spostava a Milano e Roma per lavorare. “Ho sempre desiderato fare medicina fin da quando ero piccola. Non ho mai desiderato fare altro“, spiega al Corriere. Ha perso suo padre quando aveva 23 anni, due anni prima di partecipare a Uomini e Donne. “Lui non me l’avrebbe mai permesso“, precisa. Un malore se l’è portato via. “Per me è stato un trauma, per molti anni non sono riuscita a parlarne, ho ricominciato da poco“. E così ha capito che anche per lui ha portato avanti gli studi. Non ci ha neppure pensato a prendere in considerazione altro. “Ho un’agenzia che mi segue. Naturalmente con la carriera che stavo intraprendendo si erano aperte delle possibilità. Mi avevano chiesto di partecipare ad altri programmi“.

LUCA SALATINO, UOMINI E DONNE/ Niente bacio con Soraia: "Più importante..."

Così per Marta Pasqualato è nata la possibilità di partecipare al Grande Fratello. Ora invece spera di diventare titolare di ambulatorio. Nel frattempo, ha iniziato un Master in medicina estetica. Questo le consentirà di avere anche un diverso approccio social, sarà invece diverso per il ruolo di medico di base: “Sì su quel fronte mi prenderò una pausa. Si tratta di pazienti che non gradiscono la visibilità. In questo periodo a loro mostrerò la mia assoluta disponibilità e attenzione, il resto viene dopo“. Si aspettava comunque giudizi negativi da loro, invece è andata bene: “Più di una persona mi ha detto ‘ti ho visto in televisione’, altri sono stati super discreti ma chi me ne ha parlato l’ha fatto in modo positivo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dott.ssa Marta Pasqualato (@marta.pasqualato)













© RIPRODUZIONE RISERVATA