Marta Pasqualato: “Veronica Rimondi? Mi stava sul caz*o”/ L’ex uomini e Donne sbotta…

Marta Pasqualato: la verità su Veronica Rimondi, la tronista di Uomini e Donne

Marta Pasqualato è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne nel 2018 ha conteso il tronista Nicolò Brigante a Virginia Stablum. Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, Marta si è allontanata dal mondo dello spettacolo, ha concluso il percorso universitario ed oggi lavora come medico di famiglia per 1380 pazienti a Martellago nel Veneziano. La presenza sul trono di Uomini e Donne di Veronica Rimondi, però, ha spinto Marta a parlare nuovamente di Uomini e Donne. Molti fan del programma, infatti, hanno notato una somiglianza fisica tra la Pasqualato e la Rimondi cominciando a seguire l’ex corteggiatrice. Marta, così, è intervenuta sul proprio profilo Instagram attraverso una serie di storie con cui ha svelato anche un retroscena sul suo rapporto con l’attuale tronista di Uomini e Donne.

“Vi ringrazio per il ricambio di followers che ho avuto in questi giorni, un sacco di gente ha iniziato a seguirmi perchè pensa che io sia la nuova tronista – ha dichiarato attraverso le stories l’ex corteggiatrice – ma non sono io anzi“. Lo sfogo di Marta, però, non è finito qui.

Marta Pasqualato e il retroscena su Veronica Rimondi

L’ex corteggiatrice Marta Pasqualato, poi, confessa di conoscere Veronica Rimondi e di aver in comune con lei due ex. “Sì, ci conosciamo, mi stava anche mezzo sul ca**o abbiamo pure degli ex in comune. Ma non sono io, sto facendo altro nella vita…andate a seguire la persona giusta“, ha aggiunto l’ex Uomini e Donne.

La Pasqualato, poi, invita le persone che hanno cominciato a seguirla confondendola con Veronica Rimondi a seguire la persona giusta sottolineando come, sul proprio profilo Instagram, non ci sia alcun riferimento a Uomini e Donne avendo svelto un’altra strada professionale. “Non sono io. Sto facendo altro nella vita. Seguite lei, non c’è nulla di interessante dal punto di vista di Uomini e Donne su questo profilo”, conclude. Cliccate qui per leggere tutto.

