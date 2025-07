Chi è Marta Quaranta la tentatrice di Antonio a Temptation Island 2025? Lui ci prova: "Mi piace" e scoppia la polemica sul web: "È pagata per farlo"

Chi è la tentatrice di Antonio Panico a Temptation Island 2025? Lei si chiama Marta Quaranta e dopo l’ultima puntata andata in onda mercoledì 23 luglio 2025 si è scatenato un vero e proprio caos social. Il motivo? dalle riprese sembrava proprio che la single si sforzasse di corteggiare e flirtare con il fidanzato di Valentina. L’avvicinamento tra i due è stato palese tanto che le fidanzate nel villaggio si sono mostrate a dir poco scandalizzate da quanto hanno visto tramite i video mostrati da Filippo Bisciglia. E dalle anticipazioni Temptation Island 2025 sulla puntata di questa sera, giovedì 24 luglio 2025, si scopre che Antonio e la single Marta saranno molto più avvicini

Del resto, Valentina e Antonio sono una delle coppie più chiacchierate ma anche controverse di questa stagione del programma. I fan si chiedono come faccia lei a piangere ancora per lui, a dirsi innamorata e ad ammettere che nonostante tutto gli manca. Da precisare il fatto che dopo le – legittime – lamentele di lei, Antonio ha fatto una grossa scenata spaccando oggetti durante una crisi di rabbia. E cosa dovrebbe fare dunque la sua fidanzata dopo aver visto il suo compagno in atteggiamenti compromettenti con Marta Quaranta?

Marta Quaranta, chi è la tentatrice di Antonio a Temptation Island 2025: lui si dichiara ma sul web scoppia la polemica

I riflettori sono tutti puntati su Marta Quaranta, tentatrice di Antonio a Temptation Island 2025. I due nella puntata di questa sera si lasceranno andare ad un bagno in mare a mezzanotte e l’atmosfera si farà caldissima. Del resto il fidanzato di Valentina ci ha provato con la bella tentatrice confessandole di provare qualcosa per lei: “Io se ero single ti avrei guardato, hai modi, sai apprezzare le persone e si vede che sei una brava ragazza proprio dagli occhi dolci.” La ragazza ha 21 anni e sogna di aprire un centro estetico tutto suo. Appassionata di sport si dedica prevalentemente alla sala pesi dove allena quasi quotidianamente il suo corpo scolpito. La sua passione? Far ridere le persone. E forse proprio questo ha catturato la personalità di Antonio, anche lui molto estroverso con tutti. “Tra dieci anni spero di aver concluso gli studi e di essere affermata nel mio ambiente“, ha dichiarato la single a Witty Tv.

Molti dei fan hanno accusato ieri Marta Quaranta di essere pagata di più per flirtare con Antonio. Un’accusa che ben presto ha fatto il giro del web con una miriade di commenti con lei come protagonista. Tra le tante cose, i telespettatori sostengono che Marta sia ‘schifata’ nell’interagire con il fidanzato di Valentina e che faccia perfino fatica a fingere. Sarà davvero così? Di certo non è una cosa che si può giudicare da dietro a uno schermo.