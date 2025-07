Marta Quaranta è la tentatrice di Antonio Panico a Temptation Island 2025: lui lascerà Valentina per conoscerla anche dopo il programma?

C’è aria di colpi di scena a Temptation Island 2025 per la coppia composta da Valentina e Antonio, e potrebbero dipendere dalla single Marta Quaranta. Le anticipazioni della sesta puntata sembrano infatti annunciare un avvicinamento senza precedenti da parte di Antonio Panico alla bella tentatrice, che ha puntato quasi sin dall’inizio dell’avventura nel villaggio dei fidanzati.

Marta, d’altronde, è una ragazza molto affascinante, dai lunghi capelli biondi e, al contempo, tanto diversa da Valentina, fidanzata di Antonio. La single ha 21 anni, vive a Roma e ha il sogno di diventare un chirurgo estetico. A Temptation ha trovato un feeling con Antonio, ma c’è da dire che il web non è certo che sia un interesse sincero per il fidanzato. C’è chi è certo che Marta stia facendo solo il lavoro che è chiamata a fare nel programma, senza un reale interesse ad approfondire anche fuori la conoscenza con lui, qualora la storia con Valentina finisse davvero.

Marta Quaranta ha fatto innamorare Antonio Panico a Temptation Island 2025? L’indiscrezione

Eppure c’è chi spoiler che il futuro di Antonio dopo Temptation Island 2025 non sarebbe con Valentina, bensì proprio con la single Marta. Le indiscrezioni svelerebbero, infatti, che dopo la fine del percorso nel villaggio, Valentina e Antonio si sarebbero separati e che lui abbia invece deciso di conoscere la tentatrice che lo ha conquistato nel programma. Ma sarà davvero così? Dalla puntata in onda oggi su Canale 5 arriva un indizio, dato proprio da Valentina quando, probabilmente dopo aver visto un video di Antonio nel capanno, dice: “In una settimana si è innamorato!” con fare preoccupato. Non resta che vedere se l’evoluzione del percorso di Marta e Antonio porterà proprio a questo finale.