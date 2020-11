Marta Sannito e Consuelo Benzi, moglie ed ex moglie Antonio Cabrini/ “Duro ripartire”

Marta Sannito e Consuelo Benzi, sono le donne di Antonio Cabrini. Il campione italiano ha avuto una vita amorosa un po’ travagliata e tra la moglie e la sua seconda, ha attraversato un duro periodo in cui “si è era costruito un fortino intorno a lui”, una vita un po’ complicata che alla fine è sfociata in un amore maturo e consapevole che adesso la coppia vive serenamente. Lui stesso a Il Corriere della Sera ha parlato della sua vita amorosa: “Quando ho incontrato Marta, avevo vissuto a lungo da solo, avevo creato il mio fortino. Mi ero separato nel ’99, avevo avuto fidanzate, non convivenze… Marta è un caterpillar. Ogni decisione è una competizione. ‘Io non voglio’, ‘Io sì’. ‘A me non va’, ‘a me sì’. Andiamo avanti per ore. Cediamo a turno”. Sarà proprio questo a tenere vivo il loro amore che adesso, dopo tanti anni, nonostante la famiglia allargata che i due hanno messo insieme.

Marta Sannito e Consuelo Benzi, moglie ed ex moglie Antonio Cabrini, chi sono?

Marta Sannito è arrivata anni dopo l’addio alla prima moglie, Consuelo Benzi, che all’epoca aveva solo 18 anni. Lui bellissimo e di successo, a 26 anni, sposò la diciottenne di Milano Marittima, la donna che poi è diventata mamma dei suoi due figli, Martina ed Eduardo diventando quella che il calciatore ha poi definito “la severa della famiglia”. I due sono arrivati al divorzio nel 1999 anche se non si sanno bene le ragioni di questo addio. I figli del calciatore hanno sempre avuto un ottimo rapporto con entrambi anche se hanno preferito rimanere sempre lontani dai riflettori.



