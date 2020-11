Marta Sannito/ Moglie di Antonio Cabrini dopo la madre di Martina e Edoardo

Marta Sannito è la seconda moglie di Antonio Cabrini. Nata ad Avezzano nel 1975, Marta ma vive a Milano da anni, dove lavora come brand marketing consulting per marchi di lusso. Prima di incontrare Marta, il bell’Antonio a 26 anni si è sposato con Consuelo Benzi, con la quale ha avuto i due figli Martina ed Edoardo. Cabrini e la Sannito si sono conosciuti agli inizi degli anni 2000 a Bergamo ed è stato subito un colpo di fulmine: “Quando l’ho incontrata, avevo vissuto a lungo da solo. Mi ero separato nel ’99, avevo avuto fidanzate, non convivenze. Sono una persona metodica, ho i miei orari, i cambi di programma mi irritano. Mi dicevo che, se fosse arrivata una donna, doveva adeguarsi lei. Marta è un caterpillar. Ogni decisione è una competizione. Andiamo avanti per ore. Cediamo a turno”, ha raccontato a Vanity Fair l’ex calciatore. Proprio per questo loro continuo questionare gli amici li chiamano “Sandra e Raimondo”.

MARTA SANNITO E I FIGLI DI ANTONIO CABRINI

I figli di Antonio Cabrini, Martina ed Edoardo, ormai sono diventati adulti e con il padre hanno mantenuto un bel rapporto nonostante la separazione della madre: “Sono un padre affettuoso e giocherellone. La severa di famiglia era Consuelo”, ha confessato l’ex calciatore tempo fa a Repubblica. Nel 2016, Insieme a papà Antonio e allo zio Ettore, Martina ed Edoardo si sono lanciati nel mondo della ristorazione inaugurando il “Pepita”, nato dalle ceneri del Pacifico, celebre locale di Milano Marittima. Ad aprile 2019, Antonio Cabrini è diventato nonno: la figlia Martina è diventata mamma di Leonardo: “Ho detto a mia figlia Martina che il primo regalo che gli farò saranno le scarpe da calcio perché deve imparare a giocare a calcio”, ha raccontato Cabrini a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me.



