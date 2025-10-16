Marta scopre verità su marito Enrico: anticipazioni e come finisce La ricetta della Felicità dell'ultima puntata di oggi 16 ottobre 2025, Fabio scompare

Anticipazioni La ricetta della felicità, Marta scopre la verità sul marito Enrico

È tutto pronto per l’ultima puntata de La ricetta della Felicità, la fiction di Rai 1 con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. La trama racconta una storia di rinascita, riscatto e sorellanza che vede per protagonista Marta Rampini, che vede la sua famiglia sconvolta e la sua vita crollare quando il marito viene arrestato con l’accusa di riciclaggio. Da lì inizia un mistero che si svelerà solo nell’ultima puntata de La ricetta della Felicità che andrà in onda questa sera, giovedì 16 ottobre 2025.

Scendendo nel dettaglio, infatti dalle anticipazioni su come finisce La ricetta della felicità si scopre che il mistero legato alla scomparsa di Enrico Rampini (Flavio Parenti), marito di Marta, arriverà finalmente a una svolta. Giacomo (Eugenio Franceschini) continuerà a indagare sul passato dell’uomo e scoprirà un legame oscuro tra lui e un imprenditore locale, collegamento che cambierà per sempre le vite di tutti. Marta (Cristiana Capotondi) capirà finalmente la verità sull’uomo che ha sposato e cosa ha nascosto per così tanto tempo. Verità nascoste, nuovi inizi e colpi di scena saranno i fili che intrecceranno le trame del finale di stagione della fiction di Rai1.



Come finisce La ricetta della Felicità: Fabio scompare all’improvviso

Sarà un finale di stagione ricco di emozioni e colpi di scena quello di questa sera. Le anticipazioni su come finisce La ricetta della Felicità svelano che Greta, la figlia di Marta, mentre sogna di festeggiare il suo compleanno alla Rotonda e di trascorrere la serata con il suo ragazzo Fabio dovrà fare i conti con uno spiacevole imprevisto tecnico che rischierà di rovinarle la festa, ma quando tutto sembra risolversi, accadrà l’impensabile: Fabio scomparirà nel nulla. Cos’è successo al ragazzo? C’entra con la fuga di Enrico? Greta sarà disperata, mentre Marta cercherà di mantenere la calma e capire cosa sia successo davvero. Nel frattempo, Asia si preparerà al suo test d’ingresso all’università e Susanna (Lucia Mascino) dovrà gestire delle tensioni alla locanda.

