MARTA VIOLA/ Con “La voce della Terra” in gara al Junior Eurovision Song Contest 2019

CHI È MARTA VIOLA, IN GARA AL JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2019

Marta Viola si presenterà sul palco del Junior Eurovision Song Contest 2019 per rappresentare l’Italia, a distanza di cinque anni dalla vittoria di Vincenzo Cantiello nella kermesse. Interpreterà il brano La voce della Terra. dopo essere stata scoperta da Franco Fasano. Si tratta dello stesso autore che ha portato alla vittoria Anna Oxa e Fausto Leali al Festival di Sanremo con la sua Ti lascerò. Di Marta Viola sappiamo la tenerissima età (ha 10 anni) e che il brano del suo debutto in questa competizione internazionale è stato scelto proprio dal maestro Fasano e da Marco Iardella, mentre il testo è scritto da Fabrizio Palaferri ed Emilio di Stefano. Oggi, domenica 24 novembre 2019, potrebbe essere il giorno perfetto per Marta Viola per vincere il Junior Eurovision Song Contest 2019, grazie alla finale verrà trasmessa nel pomeriggio su Rai Gulp. Nella breve presentazione ufficiale, scopriamo il pensiero della giovane cantante sul brano che ha deciso di portare sul palco di Gliwice-Silesia: “La canzone riguarda la Terra, che chiama per ricevere un aiuto. Tutti i bambini possono essere una squadra in grado di salvare il pianeta”.

LA CANZONE “LA VOCE DELLA TERRA”

Viene da Torino la giovanissima Marta Viola, la bambina di 10 anni che avrà il compito di rappresentare l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2019. Ha ereditato le sue passioni per il canto e il ballo dai genitori e con la sua La voce della Terra intende fare da portavoce per parlare di ambiente e salvaguardia del pianeta. Nella vita privata, scopriamo dal sito ufficiale della competizione, studia canto, hip hop e danza classica e moderna. Ama divertirsi e fare dei video che pubblica su uno dei social network più gettonati fra i coetanei, Tik Tok. La sua musa ispiratrice nel canto è Beyoncè e non vede l’ora di esibirsi sul palco internazionale, ma anche di creare nuove amicizia con i bambini degli altri Paesi e di crescere per la sua futura carriera di artista. “Sono qui in Polonia, mi piace un sacco stare qui, perché conosco altre persone, bambini di altre nazioni”, dice in un video di Sorrisi, invitando tutti i telespettatori a votarla per far vincere il nostro Paes

