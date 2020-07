Marte, lancio rover nucleare Perseverance/ Diretta video streaming: la Nasa…

È davvero tutto pronto per il lancio di Perseverance su Marte: il rover nucleare della Nasa partirà oggi, giovedì 30 luglio 2020, alle ore 13.50 alla volta del quarto pianeta del sistema solare. Oltre che dalla National Aeronautics and Space Administration, il veicolo è stato progettato dalla Jet Propulsion Laboratory di Pasadena e dal California Institute of Technology ed ha un obiettivo molto chiare: scoprire se c’è traccia di vita antica su Marte e la raccolta di campioni di suolo e di rocce. Come spiegato dai colleghi di Astronomitaly, Perseverance atterrerà sul Pianeta Rosso tra circa sei mesi – febbraio 2021 – e c’è grande attesa per possibili nuove storiche scoperte: l’arrivo è stato pianificato nel cratere Jezero, che in antichità ha ospitato il delta di un fiume. Ricordiamo che Perseverance sarà il quinto rover della Nasa a sbarcare sul pianeta e insieme a lui ci sarà anche Ingenuity, primo drone elicottero.

MARTE, DIRETTA VIDEO STREAMING DEL ROVER NASA PERSEVERANCE

Perseverance – evoluzione del precedente rover Curiosity, più pesante e della stessa lunghezza – esplorerà Marte per almeno un anno marziano, che corrisponde a due anni terrestri, e, come dicevamo, avrà al suo fianco il drone Ingenuity, prima macchina a volare su Marte che vanta 25 telecamere e microfoni per registrare il suono sul cratere. Una delle ricerche più avanzate di sempre, come testimoniato del resto anche dal costo a dir poco esorbitante: 2,7 miliardi di dollari.

Sarà possibile seguire la diretta video streaming del lancio di Perseverance su Marte grazie alla Nasa: a fondo pagina è possibile trovare il video che trasmetterà lo storico evento, ma questa non è l’unica modalità a disposizione degli interessati. Come spiegato dalla National Aeronautics and Space Administration, il lancio dei veicolo sarà visibile anche sui canali Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch, Daily Motion e su Theta TV.





© RIPRODUZIONE RISERVATA