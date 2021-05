Marte Marasco, Sarà per sempre/ Chi è? Video esibizione cantautrice milanese (Concerto primo maggio 2021)

Chi è Marte Marasco finalista al 1MNEXT del Concerto del Primo Maggio 2021

Marte Marasco sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio dove parteciperà al contest 1MNEXT. La cantautrice milanese vanta già diversi anni di esperienza alle spalle, pur essendo molto giovane, dato che ha partecipato già a Sanremo Giovani nell’edizione del 2018. Come Cargo, anche lei si avvicina al mondo della musica fin da piccola grazie ai genitori, che le trasmettono la passione per il rock, il blues e il cantautorato italiano molto in voga negli anni 70 e 80. Inizia dunque in tenerissima età a prendere lezioni di canto e poco dopo ad avventurarsi nella scrittura di testi. Le sue canzoni cercano di trasmettere la sua realtà, raccontando episodi quotidiani che vedono coinvolta Marte Marasco, la quale inizia ad esibirsi nei locali milanesi di fronte a pubblici via via più nutriti.

Marte Marasco, la svolta della sua carriera

Nel 2018 la svolta della carriera di Marte Marasco quando l’etichetta Sugar di Caterina Caselli (produttrice di artisti del calibro di Malika Ayane, Andrea Bocelli, Elisa e i Negramaro) accetta di produrle il primo disco della sua carriera che vedrà luce l’anno successivo. Dopo la pubblicazione del suo primo album e l’allargamento del giro dei suoi osservatori, la cantante milanese classe 1995 partecipa a Sanremo Giovani con il brano ‘Nella mia testa’, con musiche e canzoni insolite rispetto alle sue sonorità molto vicine ai cantautori classici italiani. Contemporaneamente alla carriera da artista, Marte Marasco porta avanti anche quella universitaria e lo scorso anno ha conseguito la laurea in Filosofia, anche lei discutendo la tesi da casa per via della chiusura degli atenei legata al rischio Covid. All’1MNEXT è in gara con il pezzo ‘Sarà per sempre’, annunciato dalla stessa cantante sulla pagina ufficiale del contest come un pezzo leggero e spensierato.

