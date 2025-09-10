Vita su Marte? La NASA annuncia di aver trovato possibili tracce di vita microbica: cosa sappiamo sulla scoperta, quali sono le prove e cosa succede ora

Potrebbero esserci chiari segni di vita su Marte: la scoperta è stata annunciata dalla NASA ed è stata possibile grazie al lavoro del rover Perseverance. Non è una prova definitiva, ma è uno dei segnali più promettenti mai trovati sul Pianeta Rosso. Un team internazionale aveva individuato l’anno scorso tracce insolite, chiamate “macchie di leopardo” e “semi di papavero”, nel cratere Jezero, dove miliardi di anni fa c’era un lago.

I campioni sono ritenuti potenziali biofirme, cioè indizi che suggeriscono l’esistenza di vita (passata o presente) da studiare per accertarne l’origine biologica; ma per farlo bisogna portarli sulla Terra.

Si tratta di tracce di composti organici: ci sono venature bianche di solfato di calcio, prova che l’acqua scorreva nella roccia, ma anche ferro e fosfato, oltre all’ematite, il minerale che dà a Marte il suo colore rosso.

Questi elementi suggeriscono che in passato sul pianeta vi fossero condizioni favorevoli alla vita microscopica. Infatti, le reazioni chimiche tra ematite, ferro e fosfato potrebbero aver prodotto energia utile ai microbi. Le rocce, invece, sono composte da argilla e limo, che sulla Terra conservano tracce di vita microbica passata, e sono ricche di carbonio organico, ruggine, fosforo e zolfo.

VITA SU MARTE? LE PROVE DELLA NASA

Per Sean Duffy, amministratore delegato dell’agenzia spaziale statunitense, si tratta del “segno più chiaro di vita” mai trovato su Marte. Nella conferenza stampa di oggi, l’amministratore associato Nicky Fox ha aggiunto che si tratta del tipo di traccia che ci si aspetterebbe se fosse stata lasciata da qualcosa di biologico.

In particolare, i ricercatori hanno esaminato macchie insolite e forme simili a semi presenti in antiche rocce marziane, che potrebbero indicare l’esistenza di minuscole forme di vita in un lontano passato. Secondo lo scienziato Joel Hurowitz, queste minuscole tracce trovate nel cratere indicherebbero l’esistenza di vita su Marte molto prima che la maggior parte degli organismi apparisse sulla Terra.

IL LAVORO DELLA NASA NON SI FERMA

Per gli studiosi non si tratta di una novità: da mesi la questione era oggetto di discussione. Hurowitz ha sottolineato che gli scienziati dovevano raccogliere più dati da Neretva Vallis e confermare i risultati con altri gruppi di ricerca prima di concludere che potesse trattarsi di vita marziana.

La NASA, comunque, ha usato il condizionale, perché il lavoro non è affatto terminato; resta però una novità importante, la più rilevante in trent’anni di ricerca. Le ultime scoperte sono state sottoposte a un processo di revisione tra pari, come avviene negli studi scientifici di ogni campo, che ha mostrato come i campioni avessero probabilmente un’origine biologica.

Quando gli è stato chiesto se la NASA abbia intenzione di recuperare i potenziali campioni organici da Marte, Duffy ha risposto che l’agenzia spaziale sta ancora valutando come e quando riportare le rocce sulla Terra, aggiungendo che “esamineremo i nostri budget”. Non ha comunque escluso di chiedere alla Casa Bianca ulteriori finanziamenti, se necessari per confermare le scoperte su Marte. Intanto, la NASA è impegnata nella ricerca di un metodo più rapido ed economico per riportare i campioni raccolti da Perseverance e analizzarli.