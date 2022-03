Martedì Grasso, il giorno che segna fine di Carnevale/ Quando cade e origine del nome

Il Martedì Grasso, che cade quest’oggi 1 marzo 2022, è il giorno che segna la fine del Carnevale e preannuncia l’inizio della Quaresima. Le celebrazioni che vengono effettuate in questa data sono in grande stile ed anche il nome lo conferma, almeno dal punto di vista culinario, dato che l’attributo grasso fa riferimento proprio ai cibi prelibati, per lo più dolciumi come le chiacchiere (ma in passato anche la semplice carne), che si mangiano in questo periodo e che invece in quello successivo sono banditi dalle tavole.

In alcuni Paesi, come l’Italia e la Francia, i festeggiamenti di Carnevale avvengono proprio in questa data con sfilate in maschera e con costumi. Nel Regno Unito la data in questione è conosciuta come Shrove Tuesday, ovvero giorno della confessione, ma proprio in questo giorno si celebra anche il Pancake Day. In altri Paesi, invece, si prediligono i giorni precedenti: nel caso della Germania e di tutti i paesi scandinavi, ad esempio, si tratta del cosiddetto lunedì delle rose, Rosenmontag.

Martedì Grasso, il giorno che segna fine di Carnevale: una celebrazione mobile

Il Martedì Grasso, che segna la fine del Carnevale, come la Pasqua ed altre festività, è una celebrazione mobile. Ciò significa che la sua data cambia di anno in anno. In questa occasione cade il 1° marzo 2022, mentre il prossimo anno cadrà il 21 febbraio 2023.

Calcolare la data, ad ogni modo, non è semplice. Essa dipende dal giorno di Pasqua. Bisognerà andare indietro di sei settimane rispetto alla data della resurrezione di Gesù. Capire quando cade quest’ultima, tuttavia, è molto più complesso. La tradizione cristiana vuole, come stabilito nel 325 con il Concilio di Nicea, che essa sia celebrata infatti la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera: la prima luna piena capita sempre tra il 22 marzo e il 25 aprile. Una volta scoperto tale giorno, bisognerà sottrarre 40 giorni, ovvero quelli della Quaresima.

