Nella giornata di oggi – ovviamente martedì 4 marzo 2025 – si celebra in tutta Italia il cosiddetto ‘Martedì grasso‘ che pur non essendo una festività socialmente riconosciuta (nella quale, insomma, si sta a casa dal lavoro come nel caso di Natale o Pasqua) rappresenta ancora un momento particolarmente sentito da molti per tutta quelle serie di tradizioni e consuetudini che da secoli si porta dietro: introdotto per la prima volta in questi termini con l’avvento del Medioevo che spezzò la tradizione classica dell’Antica Roma, oggi il Martedì grasso ha una valenza soprattutto simbolica che segna il passaggio dal ricco e divertente periodo del Carnevale a quella di chiusura, riflessione e pentimento della Quaresima legandosi a filo doppio con la cultura cristiana.

Partendo proprio dalla tradizione classica romana, vale la pena ricordare che la giornata del Martedì grasso era considerata il punto massimo dei festeggiamenti legati alle divinità Saturno e Dioniso con 24 ore di festeggiamenti ed eccessi durante le quali era consuetudine mascherarsi per nascondere il proprio ceto sociale e partecipare ai riti come un’unica grande comunità: la tradizione delle maschere è rimasta e si è legata all’odierno Carnevale; mentre dal conto del Martedì grasso la Chiesa nel Medioevo decise di farlo diventare l’ultimo giorno della ‘settimana grassa’ che apriva al Mercoledì delle Ceneri e – di conseguenza – alla Quaresima.

Come si festeggia il Martedì grasso: i sontuosi e ricchi banchetti a base di carne, fritti e dolci

Proprio al collegamento tra il Martedì grasso, il Mercoledì delle Ceneri e la Quaresima si lega – peraltro – il particolare nome di questa giornata dato che aprendo al digiuno (ormai largamente desueto) quaresimale rappresentava l’ultimo giorno utile per consumare il cibo in eccesso presente in casa: da qui si instaurò l’abitudine di organizzare ricchi ed abbondanti banchetti che vedevano la carne come assoluto protagonista in enormi quantità (dato che all’epoca non esistevano congelatori per conservarla fino al 41esimo giorno successivo), accompagnata da ogni tipologia di fritto – dolce e salato – utile per consumare lo strutto.

Chi si chiedesse come oggi si può celebrare il Martedì grasso – al di là delle parate carnevalesche che sono state anticipare al fine settimana precedente per ovvie ragioni legate al lavoro – avrà già trovato una risposta nelle righe precedenti dato che con il cambiamento della società rispetto all’epoca medievale tutto ciò che resta oggi sono i banchetti: ogni regione (come per tutte le altre feste ‘comandate’) ha una personalissima tradizione culinaria incentrata sulla carne che va dalle fagiolate piemontesi fino ai bigoli veneti e alle lasagne campane, accompagnata dai dolci fritti come le famosissime chiacchiere (bugie, frappe, cenci, alani, sprelle o in qualsiasi altro modo le si voglia chiamare) e la castagnole.