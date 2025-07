Martha Rossi racconta del suo passato ad Amici di Maria De Filippi e spiega quale fosse il rapporto con la presentatrice e padrona di casa

“Ma te stavi simpatica a Maria De Filippi?” hanno chiesto i fan a Martha Rossi, la cantante che ha preso parte ad Amici quando aveva appena 18 anni, nell’edizione del 2007. La cantante, che si è specializzata nel teatro e che negli anni ha seguire ha costruito una carriera di successo nel musical, ha spiegato come fossero all’epoca i rapporti con l’ideatrice del programma: “Le stavo molto simpatica, si faceva un sacco di risate con me. L’anno che sono entrata ad Amici, dovevano entrare quattro cantanti, ma ne sono entrati cinque”.

E ancora, Martha ha proseguito: “Ho fatto uno stage con lei di due giorni come facevano tutti e lei rideva tantissimo con me, perché sembravano cose scritte da un film, ma era tutto vero. Quindi quando io ho fatto quello stage con Maria, io ero nera perché sapevo che erano già entrate quattro ragazze nel canto. Quindi io sapevo che i posti erano finiti, ero nera. Poi ho visto il mio nome sopra e sono convinta che a Maria io sto molto simpatica”.

Martha Rossi: “Ecco perché non ho più fatto tv”

“Non è che se non mi avete vista in televisione in questi anni è perché sto simpatica o antipatica. Mi sono affermata nel teatro, nel musical italiano. Sono cose che mi rendono molto fiera di me” ha proseguito ancora Martha Rossi rispondendo alla domanda dei fan. E ancora, la cantante ex Amici di Maria De Filippi ha proseguito: “Mi hanno anche chiesto perché io non sia andata nel programma degli ex concorrenti, ma ragazzi ne siamo stati, come fanno ad aiutare tutti?”.

Dunque, sembrerebbe che tra Martha Rossi e Maria De Filippi all’epoca ci fosse una simpatia importante. Negli anni le due si sono perse di vista ma la cantante ha rivelato di aver ricevuto un complimento a distanza dalla conduttrice, che ha scherzando dicendo: “Ma Martha non invecchia mai?”, elogiando la sua giovane bellezza a quasi 20 anni di distanza dal programma.

