Martial alla Juventus?/ Calciomercato: può arrivare a gennaio in prestito ma…

Solo poche settimane all’apertura della finestra di calciomercato invernale, ma la Juventus già guarda avanti e per la precisione alla Premier League, da cui starebbe valutando l’arrivo di Anthony Martial. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, pare che il francese sia stanco di essere una seconda scelta nello spogliatoio del Manchester United e stia meditando di sbarcare in Italia, in Serie A e per la precisione al Vinovo, per mettersi sotto la guida di Massimiliano Allegri. Secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport la dirigenza della Vecchia signora si è già mossa per conoscere la situazione del francese e ha già ottenuto il gradimento di massima dello stesso giocatore.

Un affare dunque possibile, almeno sulla carta, considerato pure che lo stesso club inglese ha bisogno di sfoltire la rosa e sarebbe generalmente propenso a fare a meno di Martial. Per il momento, per chiudere la trattativa, si starebbe ragionando sulla formula del prestito, da concordare nella finestra invernale di mercato: i tempi comunque sarebbero stretti, perchè è ferma intenzione del francese tornare al più presto a giocare, anche per sperare in una convocazione ai Mondiali del 2022. Pure va detto che la Juventus non è la sola ad essere interessata al giocatore del Manchester United, tempo fa finito anche nel mirino dell’Inter: anche Psg e Lione starebbero tentando l’attaccante classe 1995.

MARTIAL ALLA JUVENTUS? SI RAGIONA SUL PRESTITO MA A VINOVO…

Dunque per Anthony Martial alla Juventus per gennaio è tutto pronto? No davvero, anche se l’ipotesi di calciomercato pare solida e stuzzica certo la fantasia dei tifosi come di Allegri, che si troverebbe tra le mani un bomber impaziente di tornare a segnare nella seconda parte della stagione di campionato, che si annuncia non facile. Pure va detto che l’operazione di mercato non si annuncia delle più semplici.

Per accelerare la trattativa con la dirigenza dei Red Devils e sbaragliare la concorrenza la Vecchia Signora avrebbe bisogno prima di far cassa e sfoltire la propria rosa, anche a tempo determinato. In tal senso ecco che si torna a parlare degli addii, annunciati o quasi, di Ramsey e Arthur, primi nomi in uscita da Vinovo, che la Juventus ha urgenza di sistemare per potersi concentrare sul mercato in entrata senza gravare sul bilancio (la società è già poi all’occhio del ciclone). Il contesto pure non è dei più sereni: vedremo che accadrà con l’apertura della finestra invernale di calciomercato.

