Martial all’Inter?/ Calciomercato news, ecco quanto costa per rimpiazzare Lukaku

CALCIOMERCATO NEWS, MARTIAL ALL’INTER PER L’ATTACCO

L’imminente trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea nelle prossime ore potrebbe spingere Anthony Martial all’Inter entro la chiusura del calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica del Sun infatti, il Manchester United sarebbe pronti a liberare Martial, nonostante il contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2024, nel caso in cui i nerazzurri dovessero farsi avanti con un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Prelevato dal Monaco nel 2015 per l’importante cifra di 60 milioni di euro, Martial con i Red Devils ha vinto una Coppa d’Inghilterra, un Community Shield, una Coppa di Lega inglese ed anche l’Europa League nell’annata calcistica 2016/2017 agli ordini di mister José Mourinho. Lo United dovrebbe poi trovare a sua volta un sostituto all’altezza per rimpiazzare la punta francese ed avrebbero quindi bisogno di almeno 50 milioni di sterline così da non rischiare di subire pure una minusvalenza eccessiva. L’Inter cerca nuovi attaccanti e Martial potrebbe fare al caso di mister Inzaghi per la prossima stagione ormai alle porte.

CALCIOMERCATO INTER/ Non solo Dzeko, anche Vlahovic per il post Lukaku

CALCIOMERCATO NEWS, IL PREZZO DEL CENTRAVANTI

Le chances di vedere Martial all’Inter potrebbero aumentare nelle prossime ore se i dirigenti nerazzurri decideranno di puntare su questo profilo per il post Lukaku. Nella passata stagione Martial è riuscito a totalizzare sette reti ed ha fornito nove assist vincenti per i suoi compagni in 36 presenze complessive tra campionato e coppe varie. I nomi non mancano di certo nei pensieri di Ausilio e Marotta mentre la squadra prosegue la preparazione in vista degli impegni ufficiali.

LEGGI ANCHE:

LAUTARO MARTINEZ AL TOTTENHAM?/ Calciomercato news, l'agente: "Resta all'Inter"Calciomercato Inter/ Lukaku al Chelsea lunedì, tre nomi per sostituirlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA