Martial all’Inter?/ Calciomercato, si pensa al bomber francese per il dopo Lautaro?

Sempre forti le voci di calciomercato in casa Inter che vedono Lautaro Martinez pronto a fare la valigia e lasciare Milano nella prossima finestra estiva: con la partenza dell’argentino però chi arriverà nello spogliatoio di Antonio Conte? Ecco che allora la dirigenza nerazzurra è già da qualche tempo al lavoro per fornire al tecnico pugliese un valido sostituto dello stesso Lautaro e tra i tanti nomi vagliati (in primis quello di Aubameyang), ecco che rispunta un vecchio pallino dei nerazzurri, ovvero Anthony Martial, forse all’Inter per la prossima sessione di contrattazione. Certo il bomber del Manchester United non è il solo nome di cui si vocifera in questi giorni, ma non si può nascondere che il francese sia certo un colpo ben appetibile per Marotta e colleghi.

MARTIAL ALL’INTER? SOLO SE LO UNITED…

Che Martial possa arrivare all’Inter, come abbiamo visto prima si tratta poco più di un’ipotesi al momento, ma pure non ci pare sulla carta un colpo così impossibile. L’inter da tempo ha messo nel mirino l’attaccante del Manchester United, che al momento rimane in scadenza di contratto con il club della Premier League fino al 2024. Una scadenza lunga dunque che però potrebbe essere rivista nel caso in cui la squadra di Soslkjaer non centrasse la qualificazione alla prossima edizione della Champions league, uno degli obiettivi minimi della stagione. Allo stop del campionato inglese, la formazione dei Red Devils era però ferma solo alla quinta posizione della classifica e vi sono non poche incertezze a tal riguardo. Staremo a vedere.



