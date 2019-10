Martin Castrogiovanni/ Al fianco di Belen e Sakara per fare show (Tu sì que vales)

Martin Castrogiovanni e la confessione della malattia a Verissimo

Martin Castrogiovanni è pronto per ritornare alla co-conduzione di Tu sì que vales 2019, che ritornerà con la sua nuova edizione nella prima serata di oggi, sabato 19 ottobre. Ancora una volta sarà al fianco degli amici Belen Rodriguez e Alessio Sakara, con cui ormai ha stretto un bel legame, un bel gruppetto che piace moltissimo al pubblico da casa. Prima del debutto, l’ex rugbista ha lanciato il countdown condividendo il promo del programma, dove appunto lo possiamo vedere all’opera con i due colleghi, pronto a ridere e a far ridere. Clicca qui per guardare il post di Martin Castrogiovanni. Il mese di ottobre è stato poi particolarmente intenso per l’ex atleta, data l’intervista rilasciata a Verissimo in cui ha parlato della malattia, della diagnosi con soli sei mesi di vita a disposizione e come la sua carriera di sportivo si sia bloccata proprio in quel momento. Quella lotta lo ha segnato molto e anche per questo Martin ha deciso di sfruttare la propria popolarità per progetti solidali. Uno degli ultimi riguarda il calendario realizzato per l’associazione LinfoAmici, dedicato ad una raccolta fondi destinata alle attività in corsia per i piccoli pazienti affetti da linfoma. Sarà utile però anche per regalare della speranza a chi lotta ancora adesso contro le oncologie ematologiche, ovvero i tumori che colpiscono il sistema immunitario, quello linfatico e il midollo osseo.

Martin Castrogiovanni: dall’avventura ad Amici Celebrities a Tu sì que vales

Martin Castrogiovanni ha potuto sfruttare poco il suo ruolo di concorrente di Amici Celebrities, scegliendo di mettersi a rischio eliminazione fin dalla prima puntata. Il co-conduttore di Tu sì que vales però ha dimostrato il suo animo bonario anche in quel contesto, chiedendo di essere mandato in sfida al posto di Filippo Bisciglia. Settimane intense insomma per Martin, sempre attivo e il primo a rispondere con forza ad ogni sfida della vita. Lo ha dimostrato anche dopo aver scoperto di essere celiaco, una diagnosi che gli è stata fatta più di dieci anni fa. “Mi ha spinto a trasformare questa mia difficoltà in un punto di forza: per esempio, ho imparato a cucinare”, ha sottolineato infatti a Vanity Fair. Non c’è stato un solo attimo in cui si è ritrovato a credere di non potercela fare. L’ex rugbista ha affrontato questo grande cambiamento addirittura mentre si stava ancora allenando con la Nazionale: “Forse un tempo poteva rappresentare di più un problema, ma oggi sono davvero tranquillo”. La scorsa settimana a Verissimo ha aggiunto di aver affrontato un periodo difficile riguardo alla sua malattia, ma solo all’inizio: “Vissuta da grande è un pochino più difficile ma la superi, oggi come oggi ci sono tante cose buone per celiaci”.

Countdown iniziato





