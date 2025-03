Martin Castrogiovanni, rugbista italiano di origine argentina, ha cominciato la sua carriera a Paraná, in Sud America, giungendo in Italia nel 2001, a vent’anni. Nel corso della sua carriera ha giocato poi in Italia ma anche in Inghilterra e in Francia, vestendo la maglia del team italiano. Dopo il ritiro ha cominciato una carriera in tv: ha condotto prima una serie di documentari culturali con Tessa Gelisio e più tardi condotto insieme a Belen e Alessio Sakara il programma “Tu si que vales”. Ha preso inoltre parte, come concorrente, a “Ballando con le stelle” prima e “Amici celebrities” poi. Nella vita di Martin Castrogiovanni, dunque, sport e non solo: negli anni è diventato un volto noto anche per quanto riguarda il mondo della televisione.

Nel 2015 Martin Castrogiovanni ha avuto una malattia che lo ha costretto a fermarsi per qualche tempo. Il rugbista è stato operato per l’asportazione di un neurinoma al plesso lombare. A due mesi dall’operazione è tornato in campo ma nel 2016 si è ritirato. In un’intervista a Verissimo, Martin Castrogiovanni ha raccontato i momenti difficili dopo l’operazione che lo ha costretto a rimanere fuori dal campo per diverso tempo: “Proprio nel momento più duro subentrano valori come il sacrificio, l’impegno e la voglia di fare bene che non vuol dire per forza vincere”.

Martin Castrogiovanni ha scoperto di avere un tumore dopo aver avvertito un forte dolore alla schiena. Dopo una risonanza, l’esito che non si aspettava: il rugbista ha scoperto così di avere un tumore. Fu uno shock enorme per lui, che ha raccontato come i medici gli avessero inizialmente detto che avrebbe avuto solamente sei mesi di vita. “Alla clinica Humanitas a Milano mi hanno detto che il tumore è raro che sia maligno, però l’operazione sarà rischiosa perché potrei perdere l’uso della gamba” ha spiegato. Per fortuna tutto è andato bene e Martin Castrogiovanni è poi tornato a giocare.