Martin Castrogiovanni/ La sua lunga battaglia contro il tumore

Martin Castrogiovanni, anche lui argentino di nascita come la sua collega Belen Rodriguez, è uno dei volti della prossima edizione di Tu si que vales. La sua immagine si è contraddistinta da sempre per la sua enorme stazza da guerriero spartano, ma il ragazzo si distingue soprattutto per il cuore d’oro e per aver combattuto a testa alta il tumore diagnosticatogli nel 2015 sotto forma di neurinoma del plesso lombare che l’ha costretto a lasciare il rugby agonistico. All’attivo ha anche un libro incentrato sulla celiachia, disturbo di cui lo sportivo soffre. Nel suo libro racconta come si può convivere benissimo con questa problematica, concedendosi la possibilità di condurre una vita sana, equilibrata e vincente.

Martin Castrogiovanni, quella passione per i cani

Tra le più grandi passioni di Martin Castrogiovanni ci sono indubbiamente i cani, ne ha cinque che convivo con lui e gli rallegrano e giornate, oltre a riempiere le pagine dei suoi social con foto e video che li vedono protagonisti. Nella sua vita c’è anche, manco a dirlo, una donna, Daniela Marzulli della quale si conosce molto poco. Del resto, da sempre, la vita privata dell’ex rugbista, oggi conduttore televisivo, nonché ex concorrente di programmi come Ballando con le Stelle e Amici Celebretis, è sempre stata particolarmente riservata e lontana dai riflettori e dai paparazzi.

Le nozze sfiorate e la storia con Daniela Marzulli

In passato Martin Castrogiovanni è stato ad un passo dalle nozze con l’ex sciatrice alpina Giulia Candiago, ma il tutto era saltato e le nozze erano state disdette, a seguire qualche relazione più o meno importante attribuite in mondo più o meno corretto all’ex giocatore professionista. Oggi fa coppia con la bella Daniela Marzulli che il presentatore di Tu si que vales ha presentato dicendo di essere brutto, ma di avere buon gusto, chiaramente alludendo alle bellezza statuaria di lei. Per i due le nozze non sembrano essere un progetto imminente, sarebbe proprio Martin Castrogiovanni a non essere pronto a fare la proposta, ma non mancano le dichiarazioni d’amore sui social, soprattutto da parte di lui. Che sia forse un modo per continuare a corteggiarla e sorprenderla, quando meno se lo aspetta, con la proposta di matrimonio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA