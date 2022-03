Martin Castrogiovanni, l’amore per la fidanzata Daniela/ Perché ha smesso di giocare

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere meglio Martin Castrogiovanni grazie all’esperienza inedita da conduttore di “Tu sì que vales” che ha avuto modo di fare al fianco di Belen Rodriguez e Alessio Sakara. In questa occasione sta mettendo in mostra un’inaspettata verve ironica, decisamente diversa dalla grinta che è stata un punto di forza della sua carriera sportiva e che gli ha permesso di essere uno degli azzurri di rugby più forti.

Lo show dei record 2022/ Anticipazioni e ospiti: Martin Castrogiovanni e Mr Cherry

Smettere di giocare, come è accaduto a molti altri atleti, non è stato semplice. Per lui, però, si è trattato di una scelta quasi obbligata e legata a una diagnosi che ha capovolto le sue priorità. Nel 2015, infatti, aveva iniziato a soffrire di mal di schiena mentre si trovava in Inghilterra, ma in un primo momento non si era preoccupato, pensando che fosse dovuto alla fatica degli allenamenti. Gli accertamente hanno però messo in evidenza una situazione da non sottovalutare: aveva un tumore al plesso solare, un nurinoma. Era quindi necessario mettere in stand by tutto per cercare di curarsi.

Matteo Berrettini e la fidanzata Ajla Tomljanovic/ Il primo incontro a Wimbledon

Martin Castrogiovanni: dalla diagnosi terribile all’amore per Daniela

I medici non erano stati però particolarmente ottimisti: “Mi avevano dato sei mesi di vita“, aveva raccontato lui a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissim0′. In Italia, però, ha deciso di affidarsi agli specialisti della clinica Humanitas di Milano, che hanno cercato di rassicurarlo: l’intervento era necessario, ma non tutto era perduto. E avevano ragione: un mese dopo era infatti riuscito a recuperare perfettamente.

Ora che gli impegni sportivi sono un ricordo lui può contare sul sostegno di Daniela Marzulli, la donna che è al suo fianco dal 2019, conosciuta grazie ad amici in comune. Anche lei lavora nel mondo dello spettacolo (è un’attrice) ed è diventata sua moglie il 12 settembre del 2020.

Federica Pellegrini, offese sui cartelli di Jesolo/ "Vorrei sapere il perché"

© RIPRODUZIONE RISERVATA