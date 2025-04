La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio una coppia che ha emozionato con racconti riguardanti sia la loro storia che le singole vite; stiamo parlando di Martin Castrogiovanni e sua moglie Daniela Marzulli. E’ stata proprio la seconda a prendere per prima la parola per raccontare la genesi del loro amore, quasi casuale e nata grazie ad una videochiamata. “Ero a questa cena e verso fine serata i suoi amici hanno fatto questa videochiamata in Argentina per chiamare proprio lui, alla fine il telefono è finito nelle mie mani; ci siamo guardati, salutati…”. Prende la parola l’ex sportivo che racconta cosa è accaduto dopo quello scambio di sguardi tramite uno schermo: “Mi sono fatto fare il numero e il giorno dopo le ho scritto; in quel periodo ero in giro per il mondo, avevo smesso di giocare. Lei è stata una sorta di luce in un momento difficile dove non sapevo cosa volessi fare… Tutti noi sportivi quando smetti da un giorno all’altro non è mai facile, lo sport ti dà tanto ma altrettanto ti toglie; quando smetti devi cercare di reinventarti e su questo Daniela mi ha aiutato tantissimo”.

Martin Castrogiovanni, chi è: dall'Argentina all'Italia/ Nel 2015 la malattia e l'operazione

Martin Castrogiovanni a La Volta Buona: “Per la malattia ho rischiato di perdere l’uso della gamba…”

Proseguono le parole al miele a La Volta Buona da parte di Daniela Marzulli, moglie di Martin Castrogiovanni. “Fin da subito mi ha colpito il suo cuore, è come un bambino; spontaneo… Ci siamo sposati dopo poco più di un anno”. Particolare anche il racconto della proposta di matrimonio; con uno scenario mozzafiato tra le colline in argentina e un anello messo intorno alla cannuccia del mate: “All’inizio nemmeno me ne ero accorta, ero ipnotizzata dal panorama, quando ho visto l’anello non capivo più nulla…”.

Daniela Marzulli, moglie di Martin Castrogiovanni/ "Ci siamo conosciuti con una videochiamata"

Toccante anche il racconto della malattia; nel 2015 erano stati diagnosticati 6 mesi di vita a Martin Castrogiovanni a causa di un brutto male. Un referto che fortunatamente è stato sovvertito dai controlli successi in Italia e da un’operazione che si è risolta nel migliore dei modi: “Ho rischiato di perdere l’uso della gamba, sono stato fortunato; in ospedale il giorno dell’operazione c’erano 30 persone, non mi sono mai sentito solo”.