Martin D., Jane e James, marito e figli Ruth Bader Ginsburg/ Un amore lungo 56 anni

Ruth Bader Ginsburg è stata una giurista, magistrato e accademica statunitense, seconda donna ad essere giudice nella Corte Suprema degli Stati Uniti d’America e una paladina nelle lotte femministe. Oltre ad avere una vita professionale lunga e ricca di riconoscimenti importanti, Ruth Bader Ginsburg ha avuto anche una vita privata serena e felice. Nel 1954, un mese dopo daver conseguito la laurea in diritto alla Cornell University, sposò Martin D. Ginsburg. Per amore del marito, Ruth decise di cambiare la sua vita trasferendosi con lui a Fort Sill, in Oklahoma, dove si trovava come ufficiale delle riserve dell’esercito dopo la sua chiamata alle armi. Quello tra Ruth e Martin D. è stato un amore grande che ha accompagnato la vita di entrambi e che è stata coronata dalla nascita dei figli Jane e James. La coppia, inoltre, ha anche affrontato insieme un periodo difficile.

Ruth Bader Ginsburg e la malattia del marito Martin D.

Dopo la nascita della figlia Jane C. Ginsburg, nata nel 1955 ed oggi professoressa alla Columbia Law School, al marito di Ruth Bader Ginsburg fu diagnosticato un cancro ai testicoli. Mentre si prendeva cura del marito malato e della figlia, Ruth continuò a frequentare le lezioni, prendendo appunti per entrambi e dettando a macchina i documenti dettati dal marito. La coppia, poi, ha anche avuto un altro figlio, James, nato nel 1965 ed oggi fondatore e presidente della Cedille Records, una società di registrazione di musica classica. James e Jane hanno reso Ruth Bader Ginsburg e Martin D. nonni di quattro nipoti. Il loro è stato un amore vero, profondo e che è durato fino al 27 giugno 2010., ultimo giorno di vita di Martin Ginsburg.

