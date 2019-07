Martin Eden, Pietro Marcello/ Il film tratto dal romanzo di Jack London a Venezia 76?

Reduce dal grande successo di Bella e perduta, Pietro Marcello ha ultimato le riprese del suo nuovo film: parliamo di Martin Eden, libera trasposizione del romanzo di Jack London pubblicato nel 1909. Il nuovo lungometraggio del regista di Caserta verrà presentato a Venezia 76, con tutta probabilità nel concorso principale: una delle pellicole più attese della stagione, con il cineasta classe 1976 che ha deciso di cimentarsi nuovamente con un lungometraggio di finzione dopo l’ottimo riscontro ottenuto con i primi documentari. Luca Marinelli protagonista della storia che narra dI un giovane marinaio innamorato di una ragazza dell’alta borghesia, deciso a diventare uno scrittore. Fanno parte del cast anche Marco Leonardi, Vincenzo Nemolato, Rinat Khismatouline, Pietro Ragusa, Carlo Cecchi, Aniello Arena, Lana Vlady e Jessica Cressy.

MARTIN EDEN DI PIETRO MARCELLO A VENEZIA 76

Vincitore del Torino Film Festival nel 2009 con La bocca del lupo, Pietro Marcello nelle scorse settimane ha ricevuto un attestato di stima da Fremaux, direttore del Festival di Cannes: «Ho parlato molto con Pietro Marcello del suo Martin Eden, che è il mio libro preferito. Non vedo l’ora di vederlo in autunno». Il film uscirà nelle sale il prossimo 4 settembre 2019 su distribuzione 01 Distribution: ricordiamo che si tratta di una coproduzione Italia/Germania/Francia tra Avventurosa, IBC Movie, Match Factory Productions, Shellac Sud e Rai Cinema, con il contributo del MiBAC. Non ci resta che attendere la conferenza stampa del 25 luglio, ma non ci sono più dubbi: il nuovo film del regista campano approderà al Lido per il Festival più importante d’Italia…

