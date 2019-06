Martin Nudo/ Il cambiamento di papà Walter: “Non potevo non esserci anche per lui”

Martin Nudo ha scelto per la sua vita la danza classica, disciplina in cui eccelle proprio come il fratello Elvis. Da tempo ormai ballerino del Bauerisches Staatsballett di Monaco, il secondo dei figli di Walter Nudo ha raccolto il testimone della madre Tatiana Tassara e ha puntato tutto sulla danza. A differenza del fratello però dimostra di avere un rapporto più solido sui social, dove è facile vederlo impegnato non solo in spettacoli e allenamenti, ma anche in occasioni mondane. L’ultimo post risale però allo scorso 14 aprile, quando il ragazzo posa al fianco di altri giovani colleghi. Da quel momento in poi è silenzio stampa su tutti i fronti, forse per via del malore che poco tempo fa ha colpito il padre e che ha preoccupato molto la famiglia dell’artista. A inizio giugno invece lo troviamo in una delle foto pubblicate dal fratello Elvis in occasione del compleanno del genitore, il primo in seguito all’intervento al cuore subito dall’attore. Nei momenti di forte terrore, ha rivelato Walter durante l’ospitata a Verissimo, ha informato subito i figli di quanto stava accadendo. “Sentivano la mia voce e li rassicuravo sul fatto che stavo bene“, ha aggiunto parlando di come presto capirà qualcosa dal malore che lo ha colpito, uno degli ostacoli che nella vita servono per compiere delle trasformazioni.

Martin Nudo: il dolore per la separazione dei genitori Tatiana Tassara e Walter Nudo

Martin Nudo è riuscito negli anni a provocare uno dei grandi cambiamenti nella vita del padre Walter Nudo. Secondo nato dalla relazione fra l’attore e la prima moglie Tatiana Tassara, il ragazzo ha vissuto duramente gli anni della separazione dei genitori. Diventerà però motore, al fianco del fratello Elvis, perché Walter possa riprendere in mano la sua vita ed uscire da quella forte depressione, dovuta anche ad una perdita di soldi, subita diversi anni prima del suo ritorno in tv. Saranno infatti i due figli a convincere l’artista a ritornare sui suoi passi e persino a mettere da parte la sua carriera. “Per Elvis non c’ero stato e non potevo non esserci anche per Martin“, ha sottolineato a Verissimo poco dopo aver vinto il Gf Vip dell’anno scorso. Le cose però non sono andate come il previsto, tanto che i successi ottenuti negli anni Novanta precedono un buco nero in cui Walter scivola senza riuscire a riprendersi. “Mi sforzavo di portare i miei figli a scuola“, rivela infatti a Silvia Toffanin parlando di come quel tipo di responsabilità gli sia stata utile per riprendere forza, ritrovare quell’energia che poi lo ha convinto a partecipare con successo all’Isola dei Famosi nel 2002.

