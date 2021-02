Martina Albertoni lascia La Caserma?/ E’ crisi per la recluta e questa sera…

Martina Albertoni lascia La Caserma?

La puntata di oggi de La Caserma si aprirà proprio con la recluta Martina Albertoni in piena crisi dopo quello che è successo la scorsa settimana. A seguito della sconfitta nella corsa zavorrata, la recluta è finita sotto accusa da parte di molti dei suoi compagni che l’hanno presa di mira accusandola di aver perso solo perché non si applica ed è svogliata nei suoi compiti. In particolare, è scoppiata la lite con uno di loro, Andrea Fratino, e così in seguito, Martina Albertoni si sarebbe detta pronta a lasciare il programma. La recluta ha confessato in sala istruttori il proprio disagio nello stare in un contesto televisivo adducendolo come scusa al suo comportamento poco incisivo in queste prime settimane. Riuscirà a fare i conti con tutto questo o all’inizio di questa terza puntata in onda oggi dovrà lasciare il programma?

Dopo la crisi arriva la decisione oppure…

La decisione tanto sofferta di Martina Albertoni de La Caserma arriverà proprio all’inizio della terza puntata in onda oggi, ma siamo sicuri che alla fine deciderà di mollare la presa e tornare a casa? Quando si è presentata nel video che l’ha lanciata nel programma, la stessa recluta, 19 anni, aveva rivelato di essere una campagnola di nome e di fatto e che proprio la differenza di vita tra chi finisce in Caserma e chi ama vivere libero e in contatto con la natura, avrebbe potuto metterla in crisi. I suoi genitori gestiscono un agriturismo dove Martina dà una mano soprattutto con i clienti che vengono dall’estero. A spingerla a lasciare la Caserma ci sono anche suoi due difetti ovvero il fatto di essere una ritardataria cronica e anche una disordinata, tutte cose che stridono un po’ con la vita di una recluta.



