Martina attacca Raul dopo Temptation Island 2024: “Mi ha sempre insultata, per questo sono scappata”

Martina De Ioannon dopo Temptation Island 2024 non ci sta ad essere insultata e attaccata per il suo comportamento nei confronti del suo ormai ex fidanzato Raul e in una diretta su Instagram ha lanciato pesanti accuse al ragazzo. Martina ha attaccato Raul Dumitras rivelando che la loro storia d’amore era già in crisi prima del programma e che gli insulti che le ha rivolto, più volte le ha detto ‘buffona’ e ‘stupida’ non l’hanno sorpresa per niente perché l’ha sempre insultata.

Nel dettaglio, Martina di Temptation Island 2024 contro Raul ha rivelato: “Se mi ha dato fastidio vedere che mi ha chiamato più volte buffona? Ma no ragazzi, sono abituata. Lui mi ha insultata da sempre e per sempre purtroppo.” E subito dopo ha ammesso che è anche per questi motivi che ha deciso di lasciarlo: “Anzi, è quello da cui sono scappata. Ormai ci ridevo e dicevo ‘che maleducato’. Io non l’ho mai insultato così. Però il livello è quello, si vede la differenza. Non sono accuse a caso, sto dicendo quello che è stato.”

Temptation Island 2024, Martina De Ioannon si sfoga: “Perché non vi siete soffermati sulle cose che Raul ha detto di me?!”

E non è tutto, nella sua diretta su Instagram, Martina De Ioannon di Temptation Island 2024 ha voluto fare un chiarimento: “E ci tengo a precisare che io non ho mai detto che lui non riceveva affetto da familiari e amici. Attenzione, voi volete vedere quello che vi pare. Io non ho detto che non riceve affetto, ma che rispetto a me ha sempre avuto una famiglia più fredda e che quindi magari aveva delle mancanze su questo piano. Io non ho mai conosciuto un amico di Raul. In dieci mesi lui non mi ha mai presentato un suo amico. Quindi che cosa deduco? Che lui non ha amici. Voi al posto mio che cosa avreste dedotto. Se il vostro fidanzato non vi presenta amici allora significa che non li ha. Mi pare una cosa logica.” Ed infine si è sfogata contro tutti coloro che hanno difeso a spada tratta l’ex fidanzato Raul Dumitras senza criticare i suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni: “Io però non capisco come mai non vi siete soffermati sulle cose che lui ha detto su di me e su come le diceva.” Quel che è certo è che dopo tutto quel che emerso non si può criticare Martina per la decisione di lasciarlo. E nel frattempo sembra che i due hanno fatto il provino per partecipare come concorrenti al Grande Fratello 2024…