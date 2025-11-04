Martina Attili a Sopravvissute: chi è? Scopriamo la storia della giovane cantante esplosa dopo X Factor, fino alla denuncia contro i siti sessisti

Ci sarà Martina Attili questa sera per la prima puntata del programma Sopravvissute, su Rai 3. A partire dalle ore 23:30 di oggi, 4 novembre 2025, scopriremo la storia della nota cantante, ex concorrente di X Factor, che negli ultimi mesi si è scoperta essere, come migliaia di altre donne, famose e non, su un sito sessista. Sullo stesso – poi fortunatamente chiuso – erano state pubblicate centinaia di foto con commenti spesso e volentieri ignobili, ma gli utenti del portale erano andati oltre, avendo anche pubblicato l’indirizzo della sua abitazione.

Un fatto che ha toccato da vicino Martina Attili, che aveva già deciso di denunciare il tutto attraverso un video pubblicato sulla sua pagina TikTok personale. Aveva quindi raccontato che alcune sue foto erano state già diffuse quando era solo una minorenne e aveva denunciato il sito senza ottenere alcun riscontro.

CHI E’ MARTINA ATTILI E LO SCANDALO DELLE FOTO SUI SITI SESSISTI

Dopo lo scandalo scoppiato negli ultimi mesi era quindi tornata alla carica, con la speranza che il sito venisse chiuso per sempre. Questa sera, a Sopravvissute su Rai Tre, racconterà quindi la sua esperienza, la sua intimità violata, quei commenti beceri postati sul web come se Martina Attili – e centinaia di migliaia di altre donne – fossero solo dei pezzi di carne, degli oggetti da possedere e null’altro.

A ferire nel profondo la cantante è stata però la diffusione del suo indirizzo di residenza, cosa che l’ha di fatto esposta a qualsiasi persona, anche a un possibile uomo non tanto in sé, che magari avrebbe potuto farle del male o stalkerizzarla. Fortunatamente nulla di tutto ciò si è verificato, ma alla fine Martina Attili ha vissuto dei giorni davvero drammatici.

MARTINA ATTILI OGGI CONTINUA A CANTARE

Sul terzo canale si ripercorrerà molto probabilmente anche la storia artistica della ragazza, partita da Area Sanremo nel 2017 e arrivata a X Factor nel 2018, il programma che la fece conoscere al grande pubblico con la sua voce e il suo stile unici e con il suo brano Cherofobia. Un brano che aveva conquistato prima il disco d’oro e poi quello di platino, a conferma del talento della ragazza, che, dopo l’esperienza nel talent show di Sky, ha proseguito la sua carriera.

Si contano, infatti, collaborazioni con Mr. Rain ma anche con diversi altri autori, anche se la sua presenza sul palco negli ultimi anni si è sicuramente ridotta rispetto al periodo post X Factor. La voglia di scrivere e cantare è comunque sempre presente, come il primo giorno, e Martina non si è data per vinta ed ha continuato a scrivere e a produrre canzoni: “Ho portato avanti il mio progetto musicale in cui ho sempre creduto”, ha raccontato durante un’intervista degli scorsi mesi, dicendosi “più menefreghista su certi aspetti” e, nel contempo, “più egoista su altri”.