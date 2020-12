Martina Attili vs X Factor e produttori/ Video: “Ho firmato un contratto di morte”

Due anni fa protagonista a X Factor, Martina Attili è stata protagonista di uno sfogo abbastanza forte sui social network. La cantante ha parlato del suo percorso artistico tramite Tik Tok ed ha deciso di replicare seccamente a chi sostiene che il pubblico non si ricorda più di lei. Tutto è nato due giorni fa, quando la Attili ha rivelato di essere stata sgridata da manager e produttore per aver pubblicato una canzone online senza permesso. «Scusate, mi piace troppo condividere la mia musica con chi mi vuole bene», la giustificazione dell’artista. Tutto bene, fino all’arrivo del commento pungente…

«Ma in realtà ormai tutti si sono dimenticati di te. E’ che oggettivamente il suo successo è finito… Non voglio essere cattiva, ma ha fatto una canzone che ha avuto successo e poi è scomparsa», l’affondo di un’utente Tik Tok, che ha poi affermato che la sua popolarità è ormai un ricordo e che forse doveva giostrarsela meglio. Un commento che non è passato inosservato a Martina Attili, che ha deciso di replicare per le rime con un freestyle per spiegare la sua situazione da ex cantante di talent…

«Ho firmato un contratto di morte / Ho venduto la mia anima e l’arte / Ma l’arte qua non c’entra per niente / Sei solo un numero per tutta questa gente / Io tra cinquantamila persone / Inizio con zero finisco per nove / Pensate che qualcuno qui sappia il mio nome / Mi chiamano con il titolo della mia canzone», la posizione di Martina Attili, che ha poi concluso il suo video cantando Sabbia di Ultimo.

