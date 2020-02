Martina Beltrami/ A rischio eliminazione? Rudy Zerbi e Maria de Filippi… (Amici 19)

MARTINA BELTRAMI ELIMINATA DA AMICI 19?

Martina Beltrami è ancora in bilico ad Amici 19 e sicuramente la sua ultima settimana non è stata delle migliori. La cantante sente un po’ le pressioni di tutti e il suo carattere di certo non aiuta ed ecco perché, nonostante il suo talento, siamo ancora qui a chiederci se davvero rischia di lasciare la scuola oppure no. Spesso e volentieri Martina non viene schierata dai suoi compagni e anche oggi in puntata sentiremo parlare solo di lei per il rischio tangibile che possa lasciare il programma. Secondo quanto rivelano le anticipazioni del pomeridiano, Martina dovrà affrontare l’esame di sbarramento e solo se lo supererà potrà rimanere altrimenti dovrà fare le valigie e rinunciare al suo sogno. Alla fine la cantante la spunterà e riuscirà a tenersi stretta il suo banco ma questo non significa che la vedremo al serale, almeno per il momento.

IL DISCORSO DI MARIA DE FILIPPI A MARTINA BELTRAMI

La sua situazione è complicata e la stessa Martina Beltrami lo ha capito tanto da dirsi sicura di una cosa ovvero di non voler uscire dalla scuola di Amici 19. A suo favore, per aiutarla e spronarla a non deludere le aspettative ci hanno pensato proprio Maria de Filippi prima e Rudy Zerbi dopo e la cantante si è detta pronta a lasciare il segno perché non vuole essere una meteora di cui nessuno si ricorderà dopo la fine del programma. Proprio vedendo Martina giù in sala relax Maria De Filippi ha deciso di intervenire. La cantante ha detto: “Non penso sia drammatico, penso che non me lo merito” e a quel punto la conduttrice ha rilanciato: “Ti sentirai magari un po’ sola all’inizio e poi piano piano inizierai a pensare ‘Forse non sono l’unica che è uscita’. Dimostra il contrario”. Di altro tenore la sfuriata di Rudy Zerbi, uno dei primi “accusatori” di Martina, che è arrivato addirittura a citare Kobe Bryant.

RUDY ZERBI SPRONA MARTINA CITANDO KOBE BRYANT

Rudy Zerbi le ha ricordato, naturalmente prima del pomeridiano di oggi di Amici 19, che i posti al serale sono solo nove e che presto in molti dovranno andare a casa se le cose non cambieranno. Oggi addirittura peggioreranno visto che saranno consegnate ben tre felpe verdi ma questo il professore non lo sapeva ancora quando ha detto a Martina Beltrami: “In questo esame, ti giochi veramente tutto. Se è vero che tu sei un talento, che quando sei entrata hai dato delle belle cose, è anche vero che ti sei un po’ fermata e che, in parecchi, ti hanno superata nell’autostrada di Amici. I posti sono 9, votano anche i professori di ballo e la tua sorte è tutt’altro che scontata”. La sua ramanzina poi continua: “L’appunto più forte che ti posso fare è che non mi hai aiutato a darti un’identità artistica che, per me, è la cosa peggiore in assoluto. Devi dire chi sei. Tu chi sei?” Martina ammette di sentirsi bloccata e di non essere riuscita ad andare avanti e aprirsi al pubblico ma oggi le cose per lei non si metteranno male visto che riuscirà a superare l’esame e rimanere nella scuola ma da qui ad ottenere la maglia verde ce ne passa e Zerbi chiude con una frase di Bryant: “Quando fai la cosa che ami di più, l’ossessione è naturale”.



