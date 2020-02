Martina Beltrami al serale di Amici 19?/ Lite con Rudy Zerbi: “Solo i belli..”

E alla fine sembra proprio che la sfuriata finale c’è stata e che Martina Beltrami non è riuscita a passare senza arrabbiarsi nemmeno quest’ultima settimana nella scuola di Amici 19. Andrà al serale oppure no? Proprio la risposta a questa domanda l’ha tenuta in sospeso in questi giorni e questo ha portato la tensione alle stelle quando sia il suo giudizio che quello di Stefano sono rimasti in sospeso perché nessuno dei due conosceva Margherita, la canzone di Riccardo Cocciante. Il fatto che i due non conoscessero la canzone ha fatto infuriare Rudy Zerbi che ha accusato i due di non conoscere una vera e propria colonna della musica italiana rimandandoli in classe senza rivelare loro se potessero rimanere nella scuola oppure no. Proprio la discussione ha spinto Martina a dare di matto e, una volta tornata in sala relax ha iniziato la sua arringa con una sola vittima (almeno in teoria): Francesco Bertoli.

LA DISCUSSIONE TRA MARTINA E FRANCESCO AD UN PASSO DAL SERALE DI AMICI 19

Secondo Martina Beltrami al serale di Amici 19 ci vanno solo i belli o quelli che sanno fare i teatrini (chiaro riferimento a Giulia) perché altrimenti non si spiega che lei e Stefano continuano a vincere contro di lui e poi non arrivano al serale mentre lui sì. La discussione è andata avanti a lungo fino a che Gaia Gozzi non ha invitato l’amica a parlare chiaramente con i professori per dire la sua sui giudizi ricevuti. Cosa è successo alla fine? Proprio la discussione sbarcherà nel pomeridiano di oggi ad Amici 19 quando Maria De Filippi chiamerà sia lei che Stefano al centro dello studio per vedere l’rvm di quello che è successo in sala relax. Rudy Zerbi confermerà il suo giudizio e si dice dispiaciuto delle parole usate da Martina ma alla fine comunica a lei e all’amico che la loro corsa verso il serale continua. Le cose peggioreranno oggi pomeriggio quando le due sfide a squadre concederanno a Jacopo e Francesco di portare a casa la maglia verde e accedere al serale di Amici 19. A questo punto si avvererà quello che tutti pensavano ovvero che solo uno tra Martina e Stefano saranno nella fase finale. Le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che proprio la cantante ha ottenuto la possibilità di indossare la maglia verde spuntandola su Matteo e su Stefano che devono lasciare il programma. In molti adesso aspettano di sapere se, alla fine, ci sarà modo di avere un posto in più per Stefano ma i giochi ormai sembrano chiusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA