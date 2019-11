Martina Beltrami/ Lacrime e lite con Michelangelo: “Voglio andare in sfida”(Amici 19)

MARTINA BELTRAMI LITIGA CON MICHELANGELO AD AMICI 19

Ma vogliamo davvero parlare della nuova puntata di Amici 19 senza parlare di Martina Beltrami? La cantante torinese ha saputo conquistarsi un posto di tutto rispetto nella scuola in due sole settimane e non solo per la sua bravura e le sue interpretazioni ma anche perché sono stati giorni un po’ movimentati i suoi sin da sabato scorso. A metterla in crisi è stato Rudy Zerbi quando ha deciso di lasciarla fuori dalle sfide di oggi pomeriggio. Chi ha seguito la puntata sa bene che la squadra di Gaia Gozzi ha perso la sfida a squadre e che i cantanti erano chiamati a fare le sfide e indossare le felpe rosse ma non per tutti è stato così. Rudy Zerbi ha decido di dire no alla sfida di Michelangelo e anche a quella di Martina. Entrambi hanno avuto da ridire ma proprio quest’ultima si è sciolta in lacrime convinta che la scelta dell’insegnante sia legata alla scarsa considerazione che lui ha di lei. Alle lacrime di Martina hanno risposto Gaia Gozzi, che le è rimasta accanto, e la stessa Maria De Filippi che dopo un bel po’ è riuscita a calmarla convincendola che forse non è come pensa lei e che è solo un’occasione per andare avanti, lavorare e farsi notare quando sarà il momento.

MARIA DE FILIPPI INTERVIENE PER CALMARE MARTINA

La questione per Martina Beltrami, però, non si è chiusa qui e proprio nel pomeridiano di giovedì è scoppiata la bomba ad Amici 19. A chiamare in causa Martina è stato Michelangelo, l’altro escluso dalle sfide di oggi pomeriggio. Il cantante ha ascoltato quello che la collega ha detto a Rudy Zerbi ed è convinto che lei lo reputi scarso e, quindi, non paragonabile a lei. Sulla questione è intervenuta Maria De Filippi che ha raggiunto i ragazzi riuniti in sala relax per affrontare l’argomento con loro. Michelangelo ha spiegato il perché delle sue lacrime ma Martina, incredula, nega di aver usato le parole che il compagno le sta mettendo in bocca e alla fine perde le staffe: “Ma io non ti calcolo proprio, ma chi sei?”. Dopo lo sfogo e l’attacco, Martina si scioglie in lacrime sostenuta da Talisa, tornata ad Amici 19 dopo l’assenza di sabato scorso. Ancora una volta è la conduttrice che prova a farla ragionare invitandola a pensare che forse è tutto diverso e lei alla fine conferma di non voler offendere Michelangelo ma di aver parlato di lei e della sua voglia di mettersi in gioco con una sfida.

MARTINA BELTRAMI IN SFIDA NEL POMERIDIANO DI AMICI 19?

Al ritorno dei compagni in studio, Martina chiede a Nicolò di fare uno scambio di felpa e lasciare che sia lei ad andare in sfida al posto suo. A quel punto il cantante, già in crisi nei giorni scorsi proprio per la crisi, accetta. Maria De Filippi fa notare ai due che dovranno essere gli insegnanti ad accettare o bocciare questo scambio, come finirà oggi pomeriggio e chi salirà sul palco per la sfida? Secondo quanto rivelano le prime anticipazioni della puntata in onda oggi pomeriggio di Amici 19 sembra proprio che Martina Beltrami alla fine sarà in sfida ma che sarà lei a spuntarla portando a casa la vittoria, tenendosi stretta il suo banco ma, soprattutto, venendo travolta da una grande puntura di autostima, questo alla fine gioverà al suo percorso nella scuola?



© RIPRODUZIONE RISERVATA