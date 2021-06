Martina Beltrami, nuovo singolo Per dirti che (Mi spiace)/ “Ho scritto molti pezzi”

E’ uscito il nuovo singolo di Martina Beltrami intitolato ”Per dirti che (Mi spiace)” sotto l’etichetta Fiero Dischi. Dopo la sua partecipazione alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato due singoli nel 2020: ”Luci accese” e ”Ti vengo a cercare”. Con la nuova canzone appena uscita, Martina ritorna dopo che negli ultimi mesi ha raccolto le idee trovando una nuova forma compositiva. Nel brano racconta della difficoltà nel chiedere scusa, ma anche della capacità di riconoscere gli errori, grazie alla quale si cresce.

Per descrivere il singolo, la cantante ha postato questo messaggio sui suoi social: ”Mi sono trovata spesso, e credo chiunque, nella classica situazione ‘cerco tanti paroloni quando in realtà vorrei solo dirti che mi dispiace’. Forse perché è l’esatto momento nel quale ci si rende conto che si sbaglia, chi più chi meno. E molte volte accettarlo non è semplice, dirlo ad alta voce tantomeno. John Lennon diceva ‘Amare significa dover dire mi dispiace ogni quindici minuti’, e io ci credo molto. Ma solo ora ho trovato le parole”. Ne ha inoltre parlato in una intervista per All Music Italia.

Martina Beltrami: “Il mio mantra è usare poche parole”

”Per dirti che (Mi spiace)” esce dopo sette mesi dall’ultimo singolo ”Ti vengo a cercare”. In questo lasso di tempo Martina Beltrami si è concentrata per trovare nuove storie da raccontare e da vivere: ”A causa del periodo storico che abbiamo vissuto non è stato semplice. C’è stato un momento in cui sentivo di non avere più molto da raccontare, nessuna esperienza nuova che mi avesse scosso particolarmente. Per fortuna però poi sono venuti fuori molti pezzi nuovi”. Quest’ultimo è stato un brano molto sentito, dal precedente lavoro ad oggi Martina rivela che sono cambiate molto cose, si dice cambiata anche lei inevitabilmente.

Il mantra che sta cercando di portare avanti con la sua musica, è quello di usare poche parole per esprimere un concetto comunque profondo. Durante la chiacchierata con All Music Italia, la cantante ha anche spiegato che le piace il modo che ha un artista di usare termini non particolarmente complessi e ricercati. Da questo concetto ha poi citato alcuni colleghi che ha scoperto e ascoltato molto nell’ultimo periodo, come Blanco, Madame e Sangiovanni: ”Usano un linguaggio semplice che arriva dritto al punto. E’ la loro forza”.

Martina Beltrami: un disco di inediti

Nominando poco prima Sangiovanni, è arrivata inevitabile la domanda sulla sua esperienza di un anno fa ad Amici, della quale ha detto: ”E’ stata una esperienza che mi ha dato tanto, sia a livello di crescita che di scuola, non avendo mai frequentato scuole di canto è stata al 100% una formazione per me. Se devo dire la verità mi è rimasto il pallino di averla fatta troppo presto. Sono entrata per caso perché mio fratello mi iscrisse ai casting, se fossi stata più preparata e se avessi avuto più pezzi, sarebbe andata in modo diverso magari”.

Martina Beltrami sta inoltre lavorando al suo disco d’esordio, che sarebbe dovuto uscire già all’inizio di quest’anno, ha detto ad All Music Italia, ma ci sono stati degli inconvenienti che hanno costretto alla riprogrammazione. Le uniche anticipazioni che ha dato sono state la produzione a cura di Andrea Rigonat e l’inserimento di un sacco di pezzi nuovi: ”E’ uno dei motivi per cui ho posticipato l’uscita. Ho avuto un momento in cui ero molto ispirata a scrivere e mi sarebbe dispiaciuto lasciarli fuori”.



